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تعليق ناري من خالد الغندور على إنتقال نجم للأهلي

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تعليق ناري من خالد الغندور على إنتقال نجم الزمالك للأهلي تعليق ناري من خالد الغندور على إنتقال نجم للأهلي

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علق الإعلامي خالد الغندور، على إنتقال محمد حسن نجم الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي ، إلى النادي الأهلي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وكتب خالد الغندور، على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» :«محمد محسن لاعب الزمالك في الكرة الطائرة في الاهلي وده طبيعي في عالم الاحتراف سواء من اللاعب اللي انتهي تعاقده او النادي الذي يبحث عن مصلحة فريقه لكن والنبي بلاش شغل الاعلام الاهلي لا يريد الدخول و خطف صفقات من الزمالك اصل الكابتن محمود الخطيب قال كده وسمعتها من اعلاميين و هما بيشيدوا بموقف كابتن بيبو و الأهلي».

وكان النادي الأهلي أعلن اليوم الأربعاء، التعاقد مع محمد محسن، لمدة 4 سنوات، ليدعم فريق الكرة الطائرة بداية من الموسم المقبل.

المصرى اليوم

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