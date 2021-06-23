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القوات الأفغانية تطلق حملة لاستعادة أجزاء من شمال البلاد من سيطرة «طالبان»

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القوات الأفغانية تطلق حملة لاستعادة أجزاء من شمال البلاد من سيطرة «طالبان» القوات الأفغانية تطلق حملة لاستعادة أجزاء من شمال البلاد من سيطرة «طالبان»

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أعلن الجيش الأفغاني اليوم الأربعاء، أنه سيطلق حملة واسعة لاستعادة أجزاء من المناطق شمال البلاد، كانت حركة «طالبان» قد سيطرت عليها في الأيام القليلة الماضية.

وقال قائد فيلق «شاهين 209» اللواء خان الله شجاع، إنه تم تعزيز دفاعات المدن، بما في ذلك مدينة مزار الشريف، لافتا إلى أنه في المستقبل القريب، ستبدأ العمليات لاستعادة الأجزاء التي سقطت في أيدي «طالبان» في شمال البلاد.

وأضاف: «أي مدينة لن تسقط في أيدي طالبان مجددا».

ووفق وكالة أنباء «طلوع نيوز» الأفغانية، فإنه مع تصاعد انعدام الأمن في شمال البلاد، حمل المئات من سكان مقاطعات بلخ وجوزجان وسار إي بول وفارياب السلاح لمساعدة قوات الدفاع والأمن.

وكانت القوات الأفغانية استعادت أمس، السيطرة على منطقتين في ولاية قندوز شمال البلاد من أيدي «طالبان»، إلا أن مقاتلي الحركة سيطروا على معبر حدودي بين أفغانستان وطاجيكستان.

المصرى اليوم

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