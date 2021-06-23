في إنجاز جديد.. مفصل ركبة صناعي يعيد مريضة تعاني من زيادة بالوزن إلى المشي

★ ★ ★ ★ ★

أجراه قسم جراحة العظام بالمستشفى الألماني بالرياض

أعاد مفصل ركبة صناعي مريضة كانت تعاني من زيادة بالوزن إلى المشي، بعد فضل الله تعالى ثم خبرة الكوادر الطبية التي يتمتع بها المستشفى السعودي الألماني بالرياض، وتحت إشراف نخبة من الاستشاريين السعوديين، يضاف إلى ذلك الاستعدادات والجهوزية العالية للأقسام الطبية، وتوافر أحدث الأجهزة والمعدات الطبية.

وكانت مريضة في العقد الرابع من عمرها ويبلغ وزنها 130 كلجم حضرت للمستشفى وهي تعاني من خلع قديم بمفصل الركبة وقطع بالأربطة، وسبق أن أُجريت لها عمليات متعددة بمستشفيات أخرى، لكن ظلت تعاني من عدم القدرة على المشي لشهور عديدة.

وبعد عرضها علي البروفيسور خالد بترجي، رائد جراحة العظام ورئيس الأقسام بمجموعة مستشفيات السعودي الألماني، تم إجراء الفحوصات اللازمة، وبعدها قرر إجراء الجراحة الدقيقة والتي كللها الله بالنجاح، وهي عبارة عن استبدال سطح المفصل بمفصل ركبة صناعي كامل ذي مواصفات خاصة للتعامل مع مثل ذلك النوع من الإصابات، حيث تمكنت بعدها المريضة من المشي مرة أخرى والعودة لحياتها الطبيعية، وغادرت المستشفى بحالة ممتازة.

وتعد أقسام العظام ووحداتها المتخصصة في فروع جراحات العظام المختلفة بمجموعة مستشفيات السعودي الألماني، من الأقسام الرائدة في الشرق الأوسط؛ لما حققه ويحققه من إنجازات عديدة في علاج المرضى والحالات المعقدة.

ويضاف إلى إمكانات المستشفى شراكتها مع أشهر مستشفى بالعالم (مايو كلينك) التي تدعم إمكاناتها الطبية وتحديث كافة الأجهزة الطبية وتقديم الاستشارات الطبية حسب ما توصلت إليه أحدث وسائل العلاج.

ويمكن حجز المواعيد والاستفسارات على الرقم الموحد للمستشفى السعودي الألماني 920007997 .

