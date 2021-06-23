إغلاق بوابة التسجيل الإلكتروني لاستقبال طلبات الراغبين في الحج.. والمتقدمون تجاوزوا نصف مليون

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استكمال المرحلة الثانية الجمعة ويتم فيها استعراض واستكمال بيانات التسجيل

أغلقت وزارة الحج والعمرة قبل قليل البوابة الإلكترونية المخصصة لاستقبال طلبات الراغبين في التسجيل للحج، الذي انتهى مساء اليوم الأربعاء، في حين سيتم استكمال المرحلة الثانية يوم الجمعة المقبل الموافق 15 من ذي القعدة، التي يتم فيها استعراض واستكمال بيانات التسجيل، وحجز الباقات حسب رغبات المسجلين.

وذكرت وزارة الحج أمس أن أعداد المتقدمين تجاوزت 540 ألف طلب، ممَّن تنطبق عليهم المعايير والشروط.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد بدأت في الثالث من شهر ذي القعدة الجاري عبر البوابة الإلكترونية استقبال طلبات الراغبين في التسجيل للحج لمدة عشرة أيام، مؤكدة أنه لا توجد أولوية للتسجيل المبكر.

وقد تقرر قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ للمواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية فقط بإجمالي 60 ألف حاج، وذلك في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وظهور تحورات جديدة له، مشددة على ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج خالية من الأمراض المزمنة، وأن تكون ضمن الفئات العمرية من (18 إلى 65 عامًا) للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين.