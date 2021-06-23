أخبار عاجلة

عُمان أول الداعمين لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر لمكافحة التغير المناخي والتصحر -
سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند 10688.34 نقطة -
متحدث الصحة مبشراً: "نحن في أشواط نهائية مع هذه الجائحة" -
منح ميدالية الاستحقاق لـ5 مواطنين لتبرع كل واحد منهم بالدم 50 مرة -
"الخريف" يؤكد عمق علاقة التعاون بين المملكة وعُمان في قطاعي الصناعة والتعدين -
ابتهاجاً بزيارة السلطان هيثم للمملكة.. "تشكيلي" عماني يهدي السعودية وشعبها لوحة فنية -
"سكني" يسلم عدداً من الأسر وحداتها خلال يونيو ضمن مشروع "إسكان الأحساء" -
محافظ الغربية يتابع سير امتحانات الثانوية العامة في يومها الثاني -
في مؤتمرها الـ26.. «إعلام القاهرة» تناقش مسارات التكامل والمنافسة بين الإعلام الرقمي والتقليدي -
محافظ بني سويف يطمئن على انتظام امتحانات الثانوية العامة لطلاب الشعبة الأدبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إغلاق بوابة التسجيل الإلكتروني لاستقبال طلبات الراغبين في الحج.. والمتقدمون تجاوزوا نصف مليون

Print
إغلاق بوابة التسجيل الإلكتروني لاستقبال طلبات الراغبين في الحج.. والمتقدمون تجاوزوا نصف مليون إغلاق بوابة التسجيل الإلكتروني لاستقبال طلبات الراغبين في الحج.. والمتقدمون تجاوزوا نصف مليون
استكمال المرحلة الثانية الجمعة ويتم فيها استعراض واستكمال بيانات التسجيل

إغلاق بوابة التسجيل الإلكتروني لاستقبال طلبات الراغبين في الحج.. والمتقدمون تجاوزوا نصف مليون

أغلقت وزارة الحج والعمرة قبل قليل البوابة الإلكترونية المخصصة لاستقبال طلبات الراغبين في التسجيل للحج، الذي انتهى مساء اليوم الأربعاء، في حين سيتم استكمال المرحلة الثانية يوم الجمعة المقبل الموافق 15 من ذي القعدة، التي يتم فيها استعراض واستكمال بيانات التسجيل، وحجز الباقات حسب رغبات المسجلين.

وذكرت وزارة الحج أمس أن أعداد المتقدمين تجاوزت 540 ألف طلب، ممَّن تنطبق عليهم المعايير والشروط.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد بدأت في الثالث من شهر ذي القعدة الجاري عبر البوابة الإلكترونية استقبال طلبات الراغبين في التسجيل للحج لمدة عشرة أيام، مؤكدة أنه لا توجد أولوية للتسجيل المبكر.

وقد تقرر قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ للمواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية فقط بإجمالي 60 ألف حاج، وذلك في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة المستجد (كوفيد-19)، وظهور تحورات جديدة له، مشددة على ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج خالية من الأمراض المزمنة، وأن تكون ضمن الفئات العمرية من (18 إلى 65 عامًا) للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ابتهاجاً بزيارة السلطان هيثم للمملكة.. "تشكيلي" عماني يهدي السعودية وشعبها لوحة فنية

ابتهاجاً بزيارة السلطان هيثم للمملكة.. "تشكيلي" عماني يهدي السعودية وشعبها لوحة فنية

السعودية تطلق مشروع التعليم الافتراضي لمناسك الحج والعمرة

السعودية تطلق مشروع التعليم الافتراضي لمناسك الحج والعمرة

الصحة الفلسطينية : حالتا وفاة و53 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الفلسطينية : حالتا وفاة و53 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الإسرائيلية: 4 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الإسرائيلية: 4 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا