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أستاذ طرق: لابد من دخول القطاع الخاص للاستثمار في مجال السكة الحديد

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أستاذ طرق: لابد من دخول القطاع الخاص للاستثمار في مجال السكة الحديد أستاذ طرق: لابد من دخول القطاع الخاص للاستثمار في مجال السكة الحديد

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قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ الطرق والنقل بهندسة عين شمس، إنه لابد من دخول القطاع الخاص للاستثمار في مجال النقل، لافتًا إلى أن قطار البضائع أصبح دوره قليلا جدًا.

وأضاف الدكتور حسن مهدي، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، الأربعاء، أن قطارات البضائع تقلل الحمولات على الطرق، مشيرا إلى أنه لابد أن يكون هناك شراكة.

وأوضح أستاذ الطرق والنقل بهندسة عين شمس، أن مترو الأنفاق ليس به البيروقراطية التي تدار بها السكك الحديدية، منوهًا بأن الدول المتقدمة بها خطوط سكك حديدية مملوكة للقطاع الخاص.

المصرى اليوم

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