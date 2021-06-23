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إبراهيم عيسى: ثورة 19 الأفشل في تاريخ الإنسانية وانتهت إلى شئ غير مفهوم

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إبراهيم عيسى: ثورة 19 الأفشل في تاريخ الإنسانية وانتهت إلى شئ غير مفهوم إبراهيم عيسى: ثورة 19 الأفشل في تاريخ الإنسانية وانتهت إلى شئ غير مفهوم

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قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن ثورة 1919 أعظم ثورة فاشلة في تاريخ الإنسانية، موضحا أن الثورة استمرت لـ3 سنوات وشارك فيها كل الشعب المصري وكل القرى والمحافظات، وهذه الثورة شهدت عنف كبير جدًا.

وأضاف «عيسى»، خلال تقديم برنامج «حديث القاهرة» عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن هذه الثورة انتهت إلى شئ غير مفهوم ولم نحصل على الاستقلال من هذه الثورة، مؤكدًا أن الاحتلال بعد هذه الثورة كان مقننا فقط وحصلنا على شبه استقلال ولم يتحقق الاستقلال الكامل من الثورة.

وتابع: «ثورة 19 هي ثورة فاشلة بامتياز، وبدأت يوم 9 مارس بمظاهرة مدارس الحقوق، وهذه الثورة هي أول مرة يبهر فيها الشعب المصري العالم وحركت الهند أيضًا ضد الاحتلال»، منوهًا إلى أن يوم 13 نوفمبر هو البداية الحقيقة للجهاد من أجل الاستقلال نظرًا للتحرك الجيد لسعد زغلول من أجل الاستعمار.

المصرى اليوم

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