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رئيس الأركان الإسرائيلي: مستمرون بالعمل مع الأمريكيين لمواجهة التحديات في الشرق الأوسط

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رئيس الأركان الإسرائيلي: مستمرون بالعمل مع الأمريكيين لمواجهة التحديات في الشرق الأوسط رئيس الأركان الإسرائيلي: مستمرون بالعمل مع الأمريكيين لمواجهة التحديات في الشرق الأوسط

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أكد رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية أفيف كوخافي خلال زيارته إلى الولايات المتحدة، على استمرار التعاون مع الأمريكيين أمام التحديات الأمنية التي تواجهها إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط.

وقال: "التحالف الاستراتيجي مع الولايات المتحدة يشكل ركيزة هامة للغاية للأمن القومي لدولة إسرائيل، التعاون بين الجيوش يضاعف القوة والمصالح المتبادلة التي تزايدت في السنوات الأخيرة".

واجتمع كوخافي في زيارته الأولى إلى الولايات المتحدة في البنتاجون مع رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال مارك ميلي، وبعدها مع وزير الدفاع لويد أوستن، حيث استعرض الجانبان سلسلة من المراجعات الاستخباراتية والعملياتية.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "في الاجتماعات تمت مناقشة قضايا ترتبط بالتحديات المشتركة للجيشين الأمريكي والإسرائيلي وعلى رأسها التهديد النووي الإيراني والتموضع الإيراني في أنحاء الشرق الأوسط".

وأضاف: "أوضح رئيس الأركان الإسرائيلي لمضيفيه نقاط الضعف في الاتفاق الحالي والتي تتيح لإيران التقدم بالسنوات القادمة بشكل كبير بحجم أجهزة الطرد المركزي وجودة وكمية المواد المخصبة، مشددا على غياب المراقبة على مجال تطوير السلاح النووي".

وأشار إلى أن كوخافي استعرض كذلك، الفعاليات التي نفذها الجيش الإسرائيلي خلال العملية العسكرية الأخيرة في قطاع غزة.

المصرى اليوم

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