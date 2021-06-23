الاستخبارات الأمريكية: حكومة أفغانستان قد تنهار خلال 6 أشهر من الانسحاب.. ووزير الدفاع: انسحبنا بنسبة 50%

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خلص تقييم للاستخبارات الأمريكية، الأسبوع الماضي، إلى أن الحكومة الأفغانية قد تنهار أسرع من المتوقع وتحديدا بعد ستة أشهر من اكتمال الانسحاب العسكري الأمريكي من البلاد، وفقًا لمسؤولين أمريكيين على دراية بالتقييم الجديد، فيما أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الأربعاء، أن عملية الانسحاب من أفغانستان بلغت نسبة 50%، وأن مكاسب طالبان على الأرض لن تؤثر على قرار الانسحاب، وبدوره شدد البيت الأبيض على أن موعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان لن يتغير، وأن الإدارة الأمريكية تحاول إخراج الأفغان الذين ساعدوها بأرقام قياسية.

وقامت وكالات الاستخبارات الأمريكية بمراجعة تقديراتها الأكثر تفاؤلاً في السابق مع اجتياح طالبان لشمال أفغانستان الأسبوع الماضي، وسيطرتها على عشرات المناطق والمدن الرئيسية المحيطة بها. وأصبح التقييم الجديد لمجتمع الاستخبارات الأمريكية بشكل عام، والذي لم يتم الإبلاغ عنه مسبقًا أكثر توافقًا مع التحليل الذي تم إنشاؤه بواسطة الجيش الأميركي، وفقا لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية.

وسحب الجيش بالفعل أكثر من نصف جنوده البالغ عددهم 3500 ومعداتهم، ومن المقرر انسحاب البقية بحلول 11 سبتمبر.

ويوم الأربعاء، كان مقاتلو طالبان يقاتلون القوات الحكومية داخل مدينة قندوز الشمالية بعد احتلالهم المعبر الحدودي الرئيسي مع طاجيكستان في اليوم السابق والوصول إلى ضواحي مزار الشريف، المحور الرئيسي في شمال أفغانستان. وقالت قوات الحدود في طاجيكستان، إن 134 جنديًا أفغانيًا عند المعبر منحوا حق اللجوء بينما قتل أو أسر نحو 100 آخرين.

ويخلق التقييم الاستخباراتي الأمريكي الجديد مزيدًا من الإلحاح بين المخططين العسكريين لإعداد عمليات محتملة لإجلاء الأمريكيين والأفراد الآخرين في حالة تدهور الأمن في العاصمة الأفغانية بسرعة.

وبسبب انزعاجهم من مكاسب طالبان، يحث مسؤولو البيت الأبيض الجيش الآن على إبطاء وتيرة الانسحاب، والتي قد تشمل إبقاء قاعدة بإجرام الجوية شمال العاصمة مفتوحة في الوقت الحالي.

وسيسمح ذلك للجيش الأمريكي بالحفاظ على نقطة إجلاء أخرى لأفراد الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ولعشرات الآلاف من الأفغان الذين دعموا الولايات المتحدة على مر السنين.