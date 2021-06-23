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بوسي شلبي تدافع عن نفسها: «لا أقدم برامج ساخنة.. والمهم الناس تكون مبسوطة»

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بوسي شلبي تدافع عن نفسها: «لا أقدم برامج ساخنة.. والمهم الناس تكون مبسوطة» بوسي شلبي تدافع عن نفسها: «لا أقدم برامج ساخنة.. والمهم الناس تكون مبسوطة»

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نشرت الإعلامية بوسي شلبي للتعليق على حلقتها مع الفنانة ريهام حجاج التي أثارت جدلًا بين الجمهور وأزمة مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

وقالت بوسي شلبي إن الحلقة لم تستهدف إحداث مشاكل بين الأطراف، مضيفة: «أنا برنامجي مش من البرامج الساخنة، وكل الجمهور عجبته الحلقة».

وأضافت: «مشوفتش أي هجوم على الحلقة وكل الآراء التي وصلتني إن الجمهور مبسوط جدا. لم نذكر اسم أحد، ولم نقترب من أي شخص، ولم نفتعل مشاكل مثل البرامج الأخرى التي تستفيد من الوقيعة بين الناس».

مضت تقول: «لم نذكر غير أننا نتكلم عن فنانة وعن مسلسلها الذي عرض في رمضان الماضي، وعن مشوارها الفني ومسلسلها الجديد. برنامجي ليس من البرامج الساخنة، وكل الجمهور عجبته الحلقة، والمهم عندي أن الناس تكون مبسوطة».

كانت الفناة ياسمين عبدالعزيز تداولت منشورات عبر حساباتها الرسمية تقول فيها: «جوز حرابيق.. على الله حكايتكم»، عقب حلقة من برنامج الإعلامية بوسي شلبي استضافت خلالها الفنانة ريهام حجاج زوجة رجل الأعمال محمد حلاوة، طليق ياسمين ووالد طفلتها.

وظهرت الإعلامية بوسي شلبي في فيديو من لقاء لها مع إحدى المحطات العربية وقالت: «أظن الطرف الثاني لسه بيحب الطرف الأول»، ما أثار جدلا كبيرا وهجوما على «شلبي» من متابعي ياسمين الذين أكدوا أنها سعيدة مع زوجها الفنان أحمد العوضي ولا تنشغل بأحد.

المصرى اليوم

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