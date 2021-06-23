أخبار عاجلة

عُمان أول الداعمين لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر لمكافحة التغير المناخي والتصحر -
سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند 10688.34 نقطة -
متحدث الصحة مبشراً: "نحن في أشواط نهائية مع هذه الجائحة" -
منح ميدالية الاستحقاق لـ5 مواطنين لتبرع كل واحد منهم بالدم 50 مرة -
"الخريف" يؤكد عمق علاقة التعاون بين المملكة وعُمان في قطاعي الصناعة والتعدين -
ابتهاجاً بزيارة السلطان هيثم للمملكة.. "تشكيلي" عماني يهدي السعودية وشعبها لوحة فنية -
"سكني" يسلم عدداً من الأسر وحداتها خلال يونيو ضمن مشروع "إسكان الأحساء" -
محافظ الغربية يتابع سير امتحانات الثانوية العامة في يومها الثاني -
في مؤتمرها الـ26.. «إعلام القاهرة» تناقش مسارات التكامل والمنافسة بين الإعلام الرقمي والتقليدي -
محافظ بني سويف يطمئن على انتظام امتحانات الثانوية العامة لطلاب الشعبة الأدبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الأخضر الشاب أكمل جاهزيته لمواجهة اليمن .. في بطولة كأس العرب

Print

الأخضر الشاب أكمل جاهزيته لمواجهة اليمن .. في بطولة كأس العرب

يخوض السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم ، غدًا الخميس، مباراته الثانية ضمن بطولة كأس العرب للمنتخبات، التي تستضيفها حتى السادس من شهر يوليو المقبل.

ويلاقي "الأخضر" منتخب اليمن تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر (الثامنة مساءً بتوقيت المملكة)، على ملعب الدفاع الجوي.

على الصعيد الميداني، أجرى لاعبو المنتخب السعودي حصتهم التدريبية مساء اليوم الأربعاء على الملعب الرديف لملعب القاهرة، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها مرانًا تكتيكيًا للتنشيط الهجومي، أعقبه العمل على الكرات الثابتة.

يُذكر أن قرعة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 سنة وضعت "الأخضر" في المجموعة الرابعة وإلى جانبه منتخبات تونس وأوزبكستان واليمن.

الأخضر الشاب أكمل جاهزيته لمواجهة اليمن .. في بطولة كأس العرب

الأخضر الشاب أكمل جاهزيته لمواجهة اليمن .. في بطولة كأس العرب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
للمرة الثانية خلال أقل من شهر.. تأييد حكم "المؤبد" لمرشد الإخوان بمصر

للمرة الثانية خلال أقل من شهر.. تأييد حكم "المؤبد" لمرشد الإخوان بمصر

10 أسباب لانحياز روسيا ضد المصالح المصرية في أزمة «سد النهضة» (دراسة)

10 أسباب لانحياز روسيا ضد المصالح المصرية في أزمة «سد النهضة» (دراسة)

غريب: الجيل الحالي للمنتخب الأوليمبي قادر على العودة بميدالية لمصر

غريب: الجيل الحالي للمنتخب الأوليمبي قادر على العودة بميدالية لمصر

اتحاد أمهات مصر: صعوبة النحو والقراءة المتحررة باللغة العربية للشعبة الأدبية للثانوية العامة

اتحاد أمهات مصر: صعوبة النحو والقراءة المتحررة باللغة العربية للشعبة الأدبية للثانوية العامة