أخبار عاجلة

محافظ الغربية يتابع سير امتحانات الثانوية العامة في يومها الثاني -
في مؤتمرها الـ26.. «إعلام القاهرة» تناقش مسارات التكامل والمنافسة بين الإعلام الرقمي والتقليدي -
محافظ بني سويف يطمئن على انتظام امتحانات الثانوية العامة لطلاب الشعبة الأدبية -
محافظ بني سويف: تنفيذ مشروعات صغيرة بنصف مليون جنيه بالقرى خلال يونيو الماضى -
محافظ قنا يفتتح إحلال وتجديد محطة مياه الشرب بقرية بالقلمينا -
المنوفية : فتح المجازر بالمجان للمواطنين طوال أيام العيد -
افتتاح «ليلتكم سعيدة» على المسرح القومي اليوم -
جمعية «محبى الأطرش» تحتفل بذكرى صوت الكروان «أسمهان» -
بجلسة تصوير جديدة.. ياسمين عبد العزيز تتجاهل الرد على الشائعات (صور) -
في رابع أيام عرضه.. تراجع إيرادات «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

خبير أمن معلومات يحذر من تطبيقات سيئة السمعة: «ممكن تسحب الكريديت كارد»

Print
خبير أمن معلومات يحذر من تطبيقات سيئة السمعة: «ممكن تسحب الكريديت كارد» خبير أمن معلومات يحذر من تطبيقات سيئة السمعة: «ممكن تسحب الكريديت كارد»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذّر المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، الشباب من تطبيقات سيئة السمعة، تحصل على بيانات وصلاحية من شأنها اختراق خصوصية مستخدمها بشكل صارخ.

وأضاف حجاج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»: «بعض التطبيقات تحصل على صلاحية للكليب بورد، فلما تعملي كوبي وبوست ممكن ياخد صلاحية كارت الكريديت».

وأكد حجاج أهمية الاطلاع على قانون جرائم الإنترنت، كي لا يكون تقع تحت طائلة القانون جراء ارتكاب سلوكيات خاطئة.

وأردف: «خلي بالكم مفيش حاجة على الإنترنت ببلاش، والعديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي يرتكبون أخطاء تعرضهم لطائلة القانون».

ولفت إلى أن هناك العديد من التطبيقات على مواقع التواصل الاجتماعي مشهورة بالسمعة السيئة، لذلك وجب على أولياء الأمور أن يبحثوا عن كل تطبيق يستخدمه أولادهم لمعرفة أوجه استخدامه ومواصفاته.

وأوضح أن جوجل يوفر معلومات مفصلة حول كافة التطبيقات، وبعض التطبيقات تنتهج أسلوبًا يحفز على إدمان استخدامه.

وأردف: «سرقة واتساب خدعة تعتمد على قلة خبرة المستخدم، لذا على المستخدم تفعيل خاصية الخطوة التالية من الإعدادات وبكود إنت بس اللي تعرفيه».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ الغربية يتابع سير امتحانات الثانوية العامة في يومها الثاني

محافظ الغربية يتابع سير امتحانات الثانوية العامة في يومها الثاني

في مؤتمرها الـ26.. «إعلام القاهرة» تناقش مسارات التكامل والمنافسة بين الإعلام الرقمي والتقليدي

في مؤتمرها الـ26.. «إعلام القاهرة» تناقش مسارات التكامل والمنافسة بين الإعلام الرقمي والتقليدي

محافظ بني سويف يطمئن على انتظام امتحانات الثانوية العامة لطلاب الشعبة الأدبية

محافظ بني سويف يطمئن على انتظام امتحانات الثانوية العامة لطلاب الشعبة الأدبية

محافظ بني سويف: تنفيذ مشروعات صغيرة بنصف مليون جنيه بالقرى خلال يونيو الماضى

محافظ بني سويف: تنفيذ مشروعات صغيرة بنصف مليون جنيه بالقرى خلال يونيو الماضى