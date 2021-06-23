خبير أمن معلومات يحذر من تطبيقات سيئة السمعة: «ممكن تسحب الكريديت كارد»

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حذّر المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، الشباب من تطبيقات سيئة السمعة، تحصل على بيانات وصلاحية من شأنها اختراق خصوصية مستخدمها بشكل صارخ.

وأضاف حجاج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»: «بعض التطبيقات تحصل على صلاحية للكليب بورد، فلما تعملي كوبي وبوست ممكن ياخد صلاحية كارت الكريديت».

وأكد حجاج أهمية الاطلاع على قانون جرائم الإنترنت، كي لا يكون تقع تحت طائلة القانون جراء ارتكاب سلوكيات خاطئة.

وأردف: «خلي بالكم مفيش حاجة على الإنترنت ببلاش، والعديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي يرتكبون أخطاء تعرضهم لطائلة القانون».

ولفت إلى أن هناك العديد من التطبيقات على مواقع التواصل الاجتماعي مشهورة بالسمعة السيئة، لذلك وجب على أولياء الأمور أن يبحثوا عن كل تطبيق يستخدمه أولادهم لمعرفة أوجه استخدامه ومواصفاته.

وأوضح أن جوجل يوفر معلومات مفصلة حول كافة التطبيقات، وبعض التطبيقات تنتهج أسلوبًا يحفز على إدمان استخدامه.

وأردف: «سرقة واتساب خدعة تعتمد على قلة خبرة المستخدم، لذا على المستخدم تفعيل خاصية الخطوة التالية من الإعدادات وبكود إنت بس اللي تعرفيه».