وزيرة التضامن: مد مظلة وزارة التضامن لفئات أكثر من الشعب

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أكدت الدكتور نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، أن ملف جائحة كورونا تعلمنا منه الكثير، ودروس استقادنا منها كثيرا، متابعة أنه في مقدمتها الشمول المالي والتحول الرقمي.

وأضافت القباج، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى شردي، مقدم برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر شاشة الحياة، مساء اليوم الثلاثاء، أنه مصر لم تتأثر بشكل كبير في جائحة كورونا وشعرنا بفكرة التضامن بين الناس وبعضها والدولة قدمت اعانة للعاملة الغير منتظمة وهذا الأمر يعبر عن شعور في غاية الروعة في وقت غاية في الحساسية.

وتابعت أن 2.4 مليار دولار للعمالة غير المنتظمة وفي هذا الوقت مصر صرفت أموال كثيرة لجميع القضايا التي تخص العمالة غير المنتظمة.

وأكملت أنه نطور منظومة ربط شبكي من خلال منظومة الكترونية بهد التنمية المتكاملة وأضم للوزارات المجتمع المدني القوي المساند بقوة للدولة في الأزمات والطوارئ.

وذكرت أن الدولة تتحدث بالأرقام دائما، مضيفة أنه من خلال خطة واضحة المعالم خاصة في ملف الدعم ومبادرة تكافل وكرامة، و1% من أبناء أسر تكافل وكرامة يكملون التعليم للمرحلة التعليمية، مشيرة إلى أن هناك إعادة تنظيم لمهام وزارة التضامن ومد مظلة الوزارة لتشمل فئات أكثر من الشعب المصري.