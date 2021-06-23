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أمسية فلكية في متحف الطفل بمناسبة «اليوم العالمي للكويكبات» الخميس

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أمسية فلكية في متحف الطفل بمناسبة «اليوم العالمي للكويكبات» الخميس أمسية فلكية في متحف الطفل بمناسبة «اليوم العالمي للكويكبات» الخميس

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تنظم جمعية الجديدة أمسية فلكية، مساء الخميس، بمناسبة «اليوم العالمي للكويكبات» الذى يوافق 30 يونيو من كل عام.

وهو اليوم الذي أقرته الامم المتحدة بهدف التوعية بهذه الأجسام الصغيرة التي تسبح في المجموعة الشمسية، ولدعم المبادرات الرامية إلى حماية الأرض من مخاطرها.

تمتد الأمسية على مدار 3 ساعات في مركز الطفل للحضارة والابداع التابع للجمعية وبالتعاون مع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية برئاسة الدكتور جاد القاضى، حيث يصطحب الزوار في رحلة إلى الفضاء وغياهب الكون من خلال التلسيكوبات الحديثة التي اعدها المعهد لمشاهدة تلك الكويكبات الصغيرة وكيفية وجودها وتكوينها في الفضاء، يعقب الرصد الفلكى حلقة نقاشية يحاضر فيها المتخصصون وتتناول المخاطر الناجمة عن تلك الكوكيبات وطرق الحد من اضرارها ما اذا سقطت على الارض.

من جانبه، قال دكتور اسامة عبدالوارث، مدير مركز الطفل للحضارة والابداع، إن «متحف الطفل» ان المتحف يتبنى برنامج يتضمن مجموعة من الورش العلمية والتطبيقية في مجال الفلك والفضاء، لتعريف الأطفال على أساسيات استكشاف الفضاء، والمعلومات العلمية عن النجوم والكواكب والشمس والقمر من حيث مواقعها وحركاتها.

المصرى اليوم

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