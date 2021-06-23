محافظ بورسعيد يشكر وزيرة التجارة لدعم القطاع الصناعى

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أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، أن محافظة بورسعيد حققت تجربة رائدة في مجال إقامة المشروعات الصغيرة الصناعية للشباب من أبناء بورسعيد، والذي يتمثل في إقامة مجمع ال( 58) بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، والمتخصصة في مختلف الصناعات بسواعد شباب وأبناء بورسعيد.

ووجه «محافظ بورسعيد» أسمى معانى الشكر والتقدير للدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة لدعمها المستمر للقطاع الصناعى بالمحافظة وبصفة خاصة المشاركة في تنفيذ وقيام المجمعات الصناعية الصغيرة بجنوب بورسعيد، والتى وفرت آلاف من فرص العمل لأبناء بورسعيد، وخلقت مستثمر جاد من صغار الشباب بالمحافظة، معربآ عن فخره بهؤلاء النماذج الشبابية الواعدة، والذين ساهموا في دعم الصناعة والسوق المحلى بمختلف الصناعات والمنتجات، مؤكدا أنه حققوا إنجازا يحسب لهم في مجال الصناعة ودعم الاقتصاد والسوق المحلى.

ودعا محافظ بورسعيد خلال الاحتفالية، شباب بورسعيد للتعرف على النماذج المشرفة من صغار المستثمرين، والاستفادة من مبادرة «مشروعك» التابعة لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأن يحظو حظو هؤلاء الشباب في إقامة المشروعات الصناعية الجادة، لافتا أن المحافظة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة تقدم كافة الدعم للشباب الجاد لتحقيق طموحاته في العمل والاستثمار حتى يصبحوا من كبار المستثمرين في الدولة، موجها مدير فرع الجهاز بالقيام بحملات توعية لشباب بورسعيد تتضمن التعريف بمبادرة وبرنامج «مشروعك» والدعم المقدم من جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع المحافظة لإقامة مجمعات صناعية لصغار المستثمرين من الشباب .

واستعرض مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مشروعات التعاون التي تمت بين المحافظة والجهاز بفرع بورسعيد، وأهمها منح 324 مليون جنيها قروضا لعدد 9565 مشروعا حققت 17081 فرصة عمل، ومشروعات تطوير حى الضواحى بتمويل قدره 48 مليون جنيه حققت 40500 يومية عمل، واستصدار عدد 3630 رخصة دائما واصدار 4131 رخصة مؤقتة، وتم اصدار 60 شهادة تصنيف للمشروعات، واصدار 60شهادة مزايا، وتم تدريب 3000 شابا في مجال السلامة والصحة المهنية .

وخلال الحفل، قام «محافظ بورسعيد» بتكريم وتسليم صغار المستثمرين عدد 3 شيكات مشروعات صغيرة لعدد 3 بإجمالى تمويل 2،5 مليون جنيها، وعدد 3 شهادات تصنيف ومزايا لعدد 3 من شباب المستثمرين بمجموعة 58 مصنع، وعدد 5 رخص مؤقتة توفيق أوضاع ومعها 5 شهادات تصنيف ومزايا، وعدد 12 شهادة تقدير لحضور واجتياز دورة أبدأ مشروعك. ووجه «المحافظ» الشكر لجمعية شباب الأعمال بجنوب بورسعيد لحرصها على تبنى التدريب والتشغيل العملى لأبناء المحافظة بمصانع جنوب بورسعيد .