«حكاياتنا وحكايات أولادنا» يشارك في معرض القاهرة للكتاب

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يشارك كتاب «حكاياتنا وحكايات أولادنا» للكاتبة سلوى بسيوني الصادر عن دار ليان للنشر والتوزيع في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ ٥٢. الكتاب هو مجموعة من المواقف والحكايات التي نمر بها في رحلتنا التربوية طوال أيام حياتنا ومختلف المواقف التي نتعرض لها مصاغة في قالب قصصي يعتمد في الأصل على مراقبة الكاتبة للمواقف الحياتية التي تراها يوميًا في دوائر علاقتها على المدى القريب والبعيد، ودراستها للكوتشينج والقراءات المستمرة والدراسات العلمية.



الكتاب يقوم على نبض قلب مليء بالمشاعر الفياضة قلب مسؤول عن أشخاص عدّة قلب أم وزوجة وقبل كل هذا إنسانة، يتناول حكاياتنا مع أولادنا مع أقاربنا مع أصدقائنا في البيت الشارع المدرسة المصيف النادي وغيرها من أماكن مليئة بالأحداث المؤثرة في شخصية الطفل ومدى تأثيرها عليه في الكبر.

من الفكر المنطقي والمشاعر المتنوعة من زوجة لأم لأخت وتجعلك تشعر وكأنها كتبت بلغتك ولغة كل من يحب أن يقرأ لغتها وأفكار تلامس وتين قلوبنا وتعزف على أوتار فؤادنا صاحبة فكر وأحساس جاء أسلوبها سهل ممتنع، أفكارها يغلب عليها المنطق وتظللها المشاعر، عبارات تفيض بالحكمة والعبر، والتي تجمع بين العقل والمنطق ممزوج بالحب والمشاعر الفياضة.