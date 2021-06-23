فيلا ١٠٢.. أحدث روايات محمد عدلي في معرض الكتاب

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

يصدر خلال أيام، رواية جديدة تحت عنوان «فيلا 102»، للكاتب محمد عدلي، والمقرر عرضه في معرض القاهرة الدولى للكتاب الذي تحل دورته رقم الـ52، حيث ستنطلق في الفترة من 30 يونيو إلى 15 يوليو المقبل.

والذى قال عن روايته: إن الرواية استغرقت ٥ أشهر كتابة وتدور أحداثها في إطار خيالي حول شخص يدعى محمود أبوأتب.

وتابع، وبطل الرواية محمود أو أتب تم احتجازه في مصحة نفسية بعد تطورات عديدة والتشكيك في قواه العقلية نتيجة حلم يتوارثه غامض من أبيه وجده عن مكان كائن ظهوره يعتبر علامة من علامات نهاية العالم، هذه المصحة تخضع لحماية من هيئة صحية عالمية وبها العديد من الحالات المشابهة لحالة محمود وتبدأ رحلته مع عدد من المرضى داخل «فيلا ١٠٢» حتى يستطيع الهرب هو وبعض زملائه لتبدأ رحلته

يذكر أن رواية «فيلا102» هو العمل الأدبي الثالث لعدلي بعد مجموعتين قصصيتين هما «فيلوفوبيا» والتي صدرت عن دار العلوم للنشر عام 2018 و«الرقص في الجنة» الصادرة عن دار ديير للنشر عام ٢٠٢٠ بالإضافة للعمل في العديد من القنوات التلفزيونية، كما نُشر له العديد من القصص القصيرة في عدد من المواقع المصرية.