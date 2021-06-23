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أحمد موسى يتمنى فوز الأهلي على الترجي: «ربنا يكرمنا وأفشة يجيب القاضية القاتلة»

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أحمد موسى يتمنى فوز الأهلي على الترجي: «ربنا يكرمنا وأفشة يجيب القاضية القاتلة» أحمد موسى يتمنى فوز الأهلي على الترجي: «ربنا يكرمنا وأفشة يجيب القاضية القاتلة»

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن فريق الأهلي لم يحسم تأهله إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، رغم فوزه على الترجي التونسي بهدف للا شيء في مباراة الذهاب، مؤكدا أن مباراة العودة يوم السبت المقبل في القاهرة صعبة.

وأضاف موسى، خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد الأربعاء، أن لاعبي الأهلي أجروا تدريبات اليوم استعدادا لمباراة العودة على ملعب التتش بالجزيرة، معربا عن أمنيته بفوز الشياطين الحمر وعبوره الترجي: «ربنا يكرمنا وأفشة يجيب القاضية القاتلة.. ما يهمناش مين اللي يسجل المهم نكسب».

المصرى اليوم

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