أستاذ طرق: تطوير وتدريب العنصر البشري بالسكة الحديد أصبح ضرورة ملحة

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قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ الطرق والنقل بهندسة عين شمس، إن السكة الحديد لديها مشكلة في العنصر البشري ليست وليدة اليوم، ونحتاج إلى تطوير العنصر البشري بجانب تطوير البنية التحتية.

وأضاف الدكتور حسن مهدي، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، الأربعاء، أن الرئيس السيسي وجه بوجود كفاءات موجودة في مرفق السكك الحديدية، ولابد أن ننظر لذلك بشكل جديّ أكثر.

وأوضح أن إعادة التأهيل ورفع الكفاءة تأتي ضمن خطة تطوير السكك الحديدية، لافتاً إلى أن تطوير وتدريب العنصر البشري بالسكة الحديد أصبح ضرورة ملحة.

وأشار أستاذ الطرف والنقل، إلى أن التعامل مع ملف السكة الحديد بجهازها الإداري والفني صعب، منوها بأنه لابد أن يكون هناك تغيير في الفكر، خاصة أن بعض وظائف السكك الحديدية أصبحت مندثرة.

ولفت إلى أن عدد العاملين في السكك الحديدية يتجاوز 54 ألف فرد، وتتجاوز مرتباتهم 3.4 مليار جنيه سنويًا.