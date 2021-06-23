رئيس «قناة السويس»: توصلنا لتسوية في أزمة السفينة «إيفر جيفين».. ووقعنا وثيقة لسربة المعلومات

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قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة توصلت إلى تسوية في أزمة السفينة الجانحة «إيفر جيفين»، مؤكدًا أنه لا يستطيع إعلان الرقم بسبب توقيع وثيقة مع شركة إيفر جيفين لسرية المعلومات.

وأضاف ربيع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة»، أن الهيئة حققت ثاني أعلى إيراد شهريّ في شهر مايو الماضي، موضحًا أن الشركة قامت بعمل حزم تخفيضية لتشجيع السفن على المرور من قناة السويس.

وأكد ربيع أن السفن المحملة بالغاز والبترول القادمة من الساحل الشرقي الأمريكي، لم تكن تعبر من قناة السويس، وكانت تعبر من طريق رأس الرجاء الصالح، وذلك أوفر على هذه الشركات، ولكن عمل تخفيضات مخصصة لهذه السفن جذب 63 سفينة خلال الثلاثة أشهر الماضية، في حين أنه في العام الماضي جميع السفن التي مرت من الساحل الشرقي الأمريكي 57 سفينة فقط.

وأشار ربيع إلى أنه بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا سيزداد عدد السفن المارة من قناة السويس، وذلك لأن بعض الشركات توقفت نتيجة الجائحة، وستعود للعمل.