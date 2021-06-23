روسية تُشعل مدرجات يورو 2020 بالبحث عن زوج .. صور

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أصبحت الروسية ليوبيموفا من أشهر الوجوه في مدرجات بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 حيث تحرص على حمل لافتة تظهر بحثها عن إيجاد زوج يفهمها.

وبدأت ليوبيموفا رحلتها في مدرجات اليورو 2020 بحضور مباراة السويد وسلوفاكيا في سانت بطرسبرج وهي حاملة لافتة مكتوب عليها «أنا أبحث عن زوج».

وأصحبت ليوبيموفا حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعدما شارك الكثير من المشجعين صورها والحديث حول اللافتة التي تحملها وهو ما جعلها تكتسب العديد من المتابعين في إنستجرام.

كما حرص عدد من الحاضرين في مدرجات يورو 2020 على استخدام طريقة ليوبيموفا ورفع لافتة مكتوب عليها «أنا أريد زوجة» للتعبير عن تطلعهم للارتباط بها.

وأعلن الكثير من المتابعين عن استعدادهم للزواج من المشجعة الروسية في أجواء يغلب عليها الجدية والتخطيط وهو ما قد يضعها أمام اختيار أحد المتقدمين.

ليوبيموفا المشجعة الروسية