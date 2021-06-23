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مصانع ومطاعم شهيرة.. ضبط كميات عظام وأسماك ولحوم وزيت مرتجع في الإسكندرية (صور)

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شنت الأجهزة الرقابية في مديرية والتجارة الداخلية في الاسكندرية، برئاسة محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، عدة حملات الأربعاء، أسفرت عن ضبط أطنان من العظام الخام واللحوم والأسماك والزيوت المرتجعة، داخل 6 مصانع ومطاعم شهيرة في المحافظة وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

وقال «سعد الله» إن الحملات تأتي في إطار تشديد الرقابة على المصانع والأسواق حرصا على مصلحة المواطنين وحمايتهم من الغش التجارى وحفاظا على صحة المواطن المصرى من أي أضرار.

وقامت ادارة تموين العجمى برئاسة جمال عمار مدير الادارة، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين ومباحث التموين بشن حملات على نطاق الادارة، أسفرت عن تحرير محضر لإدارة مصنع لتصنيع اللحوم بدون ترخيص وحيازة لحوم بدون بيانات ومشكوك في صلاحيتها ويوجد بها عفن بمنطقة الهانوفيل وتم التحفظ على ٤٠٠ كجم بروتين صويا، و١٠٠ كجم لحمة مجمدة، و١٥٠ كيلو دهن، و٢٥٠ كجم امعاء، و٣٥ كجم مفروم، و١٥٠ كجم سجق منتج نهائى، و١٥ كجم كبدة، وعبوة كامينا لون تستخدم في تصنيع اللحوم.

وتم تحرير محضر لأحد المخازن بدون ترخيص لحيازته وتجميع ٩٠٠٠ لتر زيت مرتجع سبق استخدامه من قبل بمنطقة ام زغيو، وتحرير محضر لمصنع أعلاف بدون ترخيص وحيازته ١٥ طن عظام مواد خام، و١٥ طن غرة حمص، و٨٠٠٠ كجم مسحوق عظام نهائى بمنطقة ام زغيو، كما تم تحرير محضر لحيازة واستخدام اسماك بدون بيانات ومشكوك في صلاحيتها داخل أحد المطاعم الشهيرة وتم التحفظ على ٤٠٥ كجم جمبري مجمد، و٣٧٠ كجم سبيط، و١٠ كجم سمك موسى،و٦٥ كجم كابوريا، وتحرير محضر لحيازة واستخدام سلع غذائية داخل مطعم بدون بيانات ومشكوك في صلاحيتها ومجهولة المصدر وتم التحفظ على ١٥ جركن زيت زنة الجركن ٢٠ لتر، و٢٠ صفيحة سمنة زنة العبوة ٢٠ كجم، و٧٢ كرتونة زيت طعام عبوة الكرتونة ١٢زجاجة زنة الزجاجة٨٥٠ جم، و٣٥ جوال ارز هندى زنة الجوال٤٠ كجم.

وتم بالاشتراك مع مباحث التموين والصحة في إعدام كميات من السلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمى وبيانها كالتالى: ٦١ علبة سمن نباتى وزن العلبة ٧٠٠ جرام، وصفيحة جبن أبيض غير مدون عليها بيانات، وشيكارة أرز زنة ٢٥ كجم ومنتهى الصلاحية، وتم تحريز الكميات المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

6 مصانع ومطاعم شهيرة خبطة واحدة فى يوم .. ضبط 39 طن عظام وأسماك ولحوم و9 آلاف لتر زيت مرتجع فى الاسكندرية (صور)
6 مصانع ومطاعم شهيرة خبطة واحدة فى يوم .. ضبط 39 طن عظام وأسماك ولحوم و9 آلاف لتر زيت مرتجع فى الاسكندرية (صور)
6 مصانع ومطاعم شهيرة خبطة واحدة فى يوم .. ضبط 39 طن عظام وأسماك ولحوم و9 آلاف لتر زيت مرتجع فى الاسكندرية (صور)
6 مصانع ومطاعم شهيرة خبطة واحدة فى يوم .. ضبط 39 طن عظام وأسماك ولحوم و9 آلاف لتر زيت مرتجع فى الاسكندرية (صور)
6 مصانع ومطاعم شهيرة خبطة واحدة فى يوم .. ضبط 39 طن عظام وأسماك ولحوم و9 آلاف لتر زيت مرتجع فى الاسكندرية (صور)
6 مصانع ومطاعم شهيرة خبطة واحدة فى يوم .. ضبط 39 طن عظام وأسماك ولحوم و9 آلاف لتر زيت مرتجع فى الاسكندرية (صور)
6 مصانع ومطاعم شهيرة خبطة واحدة فى يوم .. ضبط 39 طن عظام وأسماك ولحوم و9 آلاف لتر زيت مرتجع فى الاسكندرية (صور)
6 مصانع ومطاعم شهيرة خبطة واحدة فى يوم .. ضبط 39 طن عظام وأسماك ولحوم و9 آلاف لتر زيت مرتجع فى الاسكندرية (صور)

المصرى اليوم

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