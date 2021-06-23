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وزير الري السوداني السابق: هذا أنسب وقت للضغط على إثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة

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وزير الري السوداني السابق: هذا أنسب وقت للضغط على إثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة وزير الري السوداني السابق: هذا أنسب وقت للضغط على إثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة

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قال الدكتور عثمان التوم وزير الري السوداني السابق، إن هذا أنسب وقت للضغط على إثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة، مشيرًا إلى أن هذا وقت الانتخابات الإثيوبية والضغط قد يأتي بنتيجة على رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ويمهّد العودة للتفاوض من جديد.

وأضاف في حديثه للنشرة بقناة «الغد»، أن السودان طرح من قبل فكرة الاتفاق المرحلي للمرحلة الثانية على أن توفر المعلومات وتبادلها، والاستمرار في النقاش التي لم يتم الاتفاق عليها.

كما أكد التوم أنه لابد أن يضغط مجلس الأمن على إثيوبيا حول عمليات ملء السد والتأثير على دولتي المصب والسودان، مع العودة لطاولة المفاوضات ورفع درجة الوساطة.

وطالب السودان، مجلس الأمن الدولي، بعقد اجتماع عاجل بشأن سد النهضة الإثيوبي، وأفاد بيان عن السودانية بأن وزيرة الخارجية مريم الصادق بعثت برسالة لمجلس الأمن تحثه فيها على دعوة إثيوبيا للكف عن الملء الأحادي للسد.

المصرى اليوم

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