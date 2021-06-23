الجيش اليمني: مقتل 17 من الحوثيين في كمين غربي محافظة مأرب

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أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، اليوم الأربعاء، مقتل وإصابة مسلحين من جماعة «أنصار الله»، في عملية استدراج نفذتها قواته في محافظة مأرب مسرح القتال الأعنف بين الجانبين منذ نحو 5 أشهر، شمال شرقي اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» التي تبثُ من الرياض، نقلاً عن القوات المسلحة، أن «الجيش والمقاومة الشعبية (كيان قبلي موالٍ للجيش) استدرجوا مجاميع من الحوثيين إلى كمين محكم في أحد الشعاب في جبهة صِرواح غرب مأرب، دارت على إثره معركة نتج عنها مقتل ما لا يقل عن 17 من الجماعة وجرح آخرين».