حوارات متواصلة بين الأردن وفلسطين لتسهيل حركة السفر

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جى بي سي نيوز :- عبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عن شكرها وتقديرها للأردن، ملكا وحكومة وشعبا، على جميع التسهيلات التي تقدمها للتخفيف من معاناة أبناء الشعب الفلسطيني أثناء سفرهم من وإلى فلسطين، في ظل جائحة كورونا والبروتوكولات المعتمدة لمواجهتها.

وقالت في بيان الإثنين، إن آخر التسهيلات تمثلت بقرار الأردن زيادة أعداد المسافرين الفلسطينيين من 500 إلى 1000 مسافر يوميا اعتبارا من الثلاثاء، وزيادة عدد الفلسطينيين المغادرين إلى الأردن يومي الجمعة والسبت من 250 إلى 500 مسافر، وكذلك التوجه للسماح للفلسطينيين الذين يحملون شهادة التطعيم الدخول للأراضي الأردنية دون التسجيل على المنصة.

وأكدت الوزارة أن الحوارات والنقاشات متواصلة مع الأشقاء في الأردن من خلال وزارة خارجيتها على أعلى المستويات، والتي تأخذ بعين الاعتبار تطورات الوضع الوبائي في المملكة وفلسطين كمحدد أساسي، وصولا لتحقيق المزيد من التسهيلات أمام حركة وسفر الفلسطينيين، بما في ذلك تخفيف التكاليف المالية الباهظة التي يتحملها المواطن الفلسطيني خلال سفره، والعمل على عودة الأوضاع كما كانت قبل انتشار الوباء.

وتمنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية تمام الصحة للشعبين الشقيقين والانتصار على الفيروس، وإلغاء جميع التقييدات على سفر وتنقل المواطنين.(وفا)