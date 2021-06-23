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بعد استعانة المرضى بالمراوح في أحد مستشفياتها.. "صحة جازان" توضح

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بعد استعانة المرضى بالمراوح في أحد مستشفياتها.. "صحة جازان" توضح بعد استعانة المرضى بالمراوح في أحد مستشفياتها.. "صحة جازان" توضح
جارٍ العمل على خطة لتحسين وتطوير منظومة التكييف بالمستشفى

بعد استعانة المرضى بالمراوح في أحد مستشفياتها..

أكدت المديرية العامة للشؤون الصحية بجازان، تعليقًا على الصور المتداوَلة حول استعانة مرضى في مستشفى الأمير محمد بن ناصر بمراوح لتبريد الغرف بعد تعطل التكييف، أنها وضعت خطة لتحسين وتطوير منظومة التكييف بالمستشفى، لافتة إلى أن العمل جارٍ عليها منذ أكثر من أسبوع.

وتفصيلاً، قال المتحدث الرسمي لصحة جازان محمد دراج في مداخلة مع قناة : إن "صحة جازان" وضعت خطة لتحسين وتطوير منظومة التكييف بالمستشفى، وجارٍ العمل عليها منذ أكثر من أسبوع. مبينًا أنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة سيتم الانتهاء من المشروع.

وأضاف "دراج": "هناك وحدات تكييف بديلة وفّرتها صحة جازان للتخفيف عن المستفيدين عند عمليات التحسين".

وكان بعض أسر المرضى المنوَّمين بالمستشفى قد نشروا صورًا لمراوح استعانوا بها، حسبما ذكروا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نتيجة لارتفاع درجة الحرارة داخل غرف التنويم.

يُشار إلى أن درجات الحرارة في منطقة جازان تجاوزت خلال هذه الفترة من السنة الـ 40 درجة مئوية، وارتفعت معها الرطوبة، خاصة في المحافظات القريبة من السواحل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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