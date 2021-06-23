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"الرياضة" و"الثقافة" وبالتعاون مع "فورمولا 1" : 85 ألف ريال بانتظار الفائزين في مسابقة "سباق مع الفن"

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"الرياضة" و"الثقافة" وبالتعاون مع "فورمولا 1" : 85 ألف ريال بانتظار الفائزين في مسابقة "سباق مع الفن" "الرياضة" و"الثقافة" وبالتعاون مع "فورمولا 1" : 85 ألف ريال بانتظار الفائزين في مسابقة "سباق مع الفن"

أطلقت وزارة الرياضة ووزارة الثقافة، وبالتعاون مع "فورمولا 1"، اليوم، مسابقة (سباق مع الفن)، لدعوة الفنانين التشكيليين السعوديين "هواة أو محترفين"، للمشاركة بأعمالهم من الرسومات الفنية المميزة، خلال سباق "جائزة الكبرى للفورمولا 1"، إحدى جولات سباقات الفورمولا 1 لعام 2021، والتي ستحتضنها المملكة لأول مرة خلال المدة من 3 إلى 5 ديسمبر، على كورنيش جدة.
وسيبدأ استقبال مشاركات الفنانين التشكيليين في هذه المسابقة، بداية من اليوم، على أن يكون يوم الاثنين 26 يوليو 2021م، موعداً لفرز مشاركات المتقدمين (التحكيم والاختيار)، فيما سيكون إعلان الفائزين في يوم الأربعاء 25 أغسطس 2021م، إذْ سيجري تنفيذ تركيب الأعمال المختارة على حلبة السباق خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.


وسيحصل صاحب المركز الأول على جائزة قدرها 50 ألف ريال، فيما سينال صاحب المركز الثاني مبلغ 25 ألف ريال، والثالث يحصل على جائزة قدرها 10 آلاف ريال.


وتهدف هذه المسابقة التي تندرج تحت برنامج "جودة الحياة" الهادف لتحسين جودة حياة سكان المملكة وزائريها، إلى تشجيع وإبراز الفنانيين السعوديين من خلال تقديم أعمال مميزة وأعمال فنية إبداعية، على مضمار أشهر السباقات على مستوى العالم، لتحاكي ثقافة المملكة وتاريخها العريض، إلى جانب تعزيز مكانة الفنانين السعوديين المشاركين في المحافل العالمية، وإبراز الثقافة التاريخية والهوية الوطنية للمملكة للعالم الخارجي، بالإضافة إلى إثراء البيئة الفنية داخل المملكة.


ويأتي هذا التعاون من منطلق الشراكة المثمرة بين وزارتي الرياضة والثقافة، التي بدأت من خلال تعريب الأسماء على قمصان لاعبي فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التي أطلقتها وزارة الثقافة في إطار احتفائها بعام الخط العربي 2020م، ويليها هذا التعاون الذي تحرص من خلاله الوزارتان على تشجيع المواهب في مختلف المجالات، والاستفادة من قدراتهم في أثناء استضافة المحافل الرياضية الكبرى، التي باتت المملكة مركزاً عالمياً لها.

ويمكن للمواطنين داخل المملكة وخارجها من الفنانين، الاطلاع على شروط المشاركة الفنية والعامة، من خلال زيارة الرابط التالي:‏https://engage.moc.gov.sa/f1/

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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