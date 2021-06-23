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علي ماهر يستقر على بديل أحمد رفعت في المصري

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علي ماهر يستقر على بديل أحمد رفعت في المصري علي ماهر يستقر على بديل أحمد رفعت في المصري

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استقر على ماهر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، على بديل أحمد رفعت، خلال مباراة الإنتاج الحربي المقبلة.

وقرر المدير الفني للفريق البورسعيدي الدفع بجناح الفريق محمد عنتر، في التشكيل الأساسي خلال مواجهة الإنتاج الحربي، لكي يعوض غياب أحمد رفعت، الذي سيغيب عن المباراة بسبب الإيقاف، نتيجة حصوله على الإنذار الثالث في مباراة سيراميكا كليوباترا، والتي انتهت بفوز الفريق البورسعيدي بهدفين مقابل هدف.


يذكر أن المصري سوف يلتقي مع الإنتاج الحربي، بعد غد الجمعة، على الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الفريق البورسعيدي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 43، جمعها من الفوز في 11 مباراة وتعادل في 10 لقاءات وتعرض للهزيمة في 5 مباريات، أحرز لاعبوه 35 هدفًا وتلقت شباكه 24 غيرها.

المصرى اليوم

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