جامعة الملك فيصل تستحدث 5 برامج دراسات عليا في تخصصات صحية وإدارية وتربوية

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تلبية لاحتياجات سوق العمل.. وتضمنت 3 للماجستير وبرنامج للدكتوراه وآخر دبلوم عالٍ

اعتمدت جامعة الملك فيصل من خلال مجالسها العلمية المختصة استحداث خمسة برامج جديدة للدراسات العليا في تخصصات صحية وإدارية وتربوية.

وتفصيلاً، شملت البرامج الجديدة : برنامج دكتوراه الفلسفة في علم الأمراض البيطري المقدم من كلية الطب البيطري، وبرنامج ماجستير الصحة العامة للأسنان المقدم من كلية طب الأسنان، وبرنامج ماجستير التمريض المقدم من كلية العلوم الطبية التطبيقية، وبرنامج الماجستير المهني في التأمين وإدارة الخطر المقدم من كلية إدارة الأعمال، وبرنامج الدبلوم المهني في التربية الخاصة (في تخصصات متعددة) والمقدم من كلية التربية.

وفي هذا الصدد، أوضح رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي أن هذه البرامج تعكس احتياجات المجتمع المحلي، وهوية الجامعة وخطتها الاستراتيجية نحو المشاركة في توطين الدراسات العليا في الجامعات السعودية، والمساهمة في دعم سوق العمل من خلال إعداد جيل من الدارسين الأكفاء للعمل في المجالات الأكاديمية، والتكنولوجيا الحيوية، والمعامل المخبرية، والشركات، والقطاعات التعليمية.

ومن جانب آخر، أوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ماجد بن عادي الشمري أنه من خلال هذه البرامج النوعية تكتمل مساهمة جميع كليات الجامعة العلمية والصحية والإنسانية في تقديم مختلف برامج الدراسات العليا التي أصبحت تربو على ثمانين برنامجًا في مختلف التخصصات والدرجات.

وأشار إلى نوعية برامج الدراسات العليا ودورها في تلبية لاحتياجات سوق العمل، مثمنًا جهود الكليات وعمادة الدراسات العليا في هذا الشأن، وحول بدء القبول في هذه البرامج بيّن سعادته أنه سيبدأ تشغيلها بإذن الله في الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1442-1443هـ؛ مشيرًا إلى جاهزية بوابة القبول لاستقبال طلبات المتقدمين للبرامج المستحدثة، وسوف يتم إعلان موعد فتح القبول قريبًا من خلال موقع الجامعة.