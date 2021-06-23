رانيا يوسف تعلن اختراق حسابها على «واتساب»: «محدش يتعامل معايا نهائيا»

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

أعلنت الفنانة رانيا يوسف، الأربعاء، اختراق رقمها عبر تطبيق «واتساب»، الذي يعمل برقم الهاتف، وطلبت من أصدقائها والمقربين لها عدم التواصل معها عبر التطبيق.

وقالت رانيا يوسف عبر خاصية الاستوري بموقع «إنستجرام»: «لكل أصدقائي اللي معاهم رقمي تم اختراق الواتساب الخاص بي، ومحدش يتعامل نهائيا مع أي محادثة أو أي طلبات عبر الرقم».

يذكر أن الفنانة رانيا يوسف يعرض لها حاليا مسلسل «اللعبة 2» بمشاركة الفنان هشام ماجد وشيكو ومي كساب وميرنا جميل، تأليف ورشة كتابة تضم إبراهيم صابر وأحمد سعد ومحمد صلاح خطاب وفادي أبوالسعود ومن إخراج معتز التوني والذي يعرض عبر تطبيق شاهد.