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أحمد موسى: تركيا كانت منبوذة في مؤتمر «برلين 2»

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أحمد موسى: تركيا كانت منبوذة في مؤتمر «برلين 2» أحمد موسى: تركيا كانت منبوذة في مؤتمر «برلين 2»

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أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مؤتمر برلين 2 حول ليبيا ألحق بتركيا هزيمة قاسية.

وقال موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، الأربعاء، أن ليبيا أصبحت اليوم صوت واحد، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا كبير بين وليبيا وهو ما تحقق في مؤتمر برلين اليوم.

وأشار إلى أن المؤتمر طالب بانسحاب القوات التركية، وأن دول العالم تتحدث حاليا بشكل واضح بضرورة خروج القوات التركية.

وتابع أن جاويش أوغلو وزير الخارجية التركي كان الشخص المنبوذ في المؤتمر الذي طالب بانسحاب القوات التركية، مردفا: «تركيا رجعت في كل الكلام اللى كانت بتقوله بإصرارها الوجود العسكري في ليبيا».

ولفت إلى أن العالم «بيشاور» على تركيا بشكل واضح بضرورة خروج قواتها التي تنهب ثروات الليبيين.

وشدد على المؤتمر دعم المطالب المصرية بخروج القوات الأجنبية على رأسها القوات التركية لأنها تهدف لاستقرار ليبيا عكس تركيا التي تسعى لنهب ثروات الليبيين.

المصرى اليوم

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