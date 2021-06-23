أخبار عاجلة

محافظ الغربية يتابع سير امتحانات الثانوية العامة في يومها الثاني -
في مؤتمرها الـ26.. «إعلام القاهرة» تناقش مسارات التكامل والمنافسة بين الإعلام الرقمي والتقليدي -
محافظ بني سويف يطمئن على انتظام امتحانات الثانوية العامة لطلاب الشعبة الأدبية -
محافظ بني سويف: تنفيذ مشروعات صغيرة بنصف مليون جنيه بالقرى خلال يونيو الماضى -
محافظ قنا يفتتح إحلال وتجديد محطة مياه الشرب بقرية بالقلمينا -
المنوفية : فتح المجازر بالمجان للمواطنين طوال أيام العيد -
افتتاح «ليلتكم سعيدة» على المسرح القومي اليوم -
جمعية «محبى الأطرش» تحتفل بذكرى صوت الكروان «أسمهان» -
بجلسة تصوير جديدة.. ياسمين عبد العزيز تتجاهل الرد على الشائعات (صور) -
في رابع أيام عرضه.. تراجع إيرادات «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

«رسالة فرح» من البابا تواضروس في عظة الأربعاء

Print
«رسالة فرح» من البابا تواضروس في عظة الأربعاء «رسالة فرح» من البابا تواضروس في عظة الأربعاء

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد البابا تواضروس الثاني اجتماع الأربعاء الأسبوعي مساء اليوم من المقر البابوي بالقاهرة، وبُثَّت العظة مباشرةً عبر القنوات الفضائية المسيحية دون حضور شعبي. وحملت عنوان «رسالة فرح» وذلك من خلال الإصحاح الأول من رسالة فيلبي.

أشار البابا في بداية العظة إلى أنه سيتناول خلال الأسابيع المقبلة، موضوعات عن الفرح أيضًا من خلال باقي أصحاحات رسالة فيلبي المعروفة بأنها «رسالة الفرح، وألمح إلى أن الناس تحتاج حاليًا إلى أن تشعر بالفرح والاطمئنان بعد أن مررنا بفترات مؤلمة من جراء تفشي المستجد، الذي بدأت أرقام المصابين به تتناقص.

وعاد البابا إلى إلقاء عظة الاجتماع الأسبوعي بالتزامن مع مجئ صوم الرسل الذي بدأ يوم الاثنين الماضي. وكان البابا أعلن يوم الأربعاء ٢١ أبريل الماضي، في نهاية الصوم الأربعيني المقدس، عن توقف «اجتماع الأربعاء» طوال فترة الخمسين المقدسة، التي انتهت يوم الأحد الماضي بعيد حلول الروح القدس.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الصحة الفلسطينية : حالتا وفاة و53 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الفلسطينية : حالتا وفاة و53 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الإسرائيلية: 4 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الإسرائيلية: 4 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

تطعيم 7960 مواطنًا بلقاح فيروس كورونا في شمال سيناء

تطعيم 7960 مواطنًا بلقاح فيروس كورونا في شمال سيناء

الصحة: تسجيل 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا .. و15 حالة وفاة

الصحة: تسجيل 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا .. و15 حالة وفاة