تدريب العاملين بـ«مياه الأقصر» للحصول على «الأيزو»

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في إطار خطة مشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه «IWSSTA» الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID» بشركتى مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر وقنا للحصول على اعتماد الأيزو 17025:2017، نظم المشروع دورة تدريبية بعنوان «أفضل الممارسات المعملية المتقدمة» في الفترة من 22 -24 يونيو 2021، بالتعاون مع كل من شركتى مياه الشرب والصرف الصحى بالاقصر وقنا وبالتعاون مع قطاع المعامل والجودة بكل من الشركتين.

وتم عقد الدورة في الاقصر بمحاضرة دكتور طارق سمير مسؤول التدريب للحصول على الايزو بحضور عدد 20 كيميائى من شركة مياه الاقصر و20 كيميائى من شركة مياه قنا ويأتى هذا التدريب ضمن سلسلة تدريبات ينفذها المشروع.

يهدف التدريب إلى الارتقاء بقطاع المعامل في شركات الصعيد والتى بدورها تتأكد من مدى صلاحية المياه مما ينعكس بالايجاب على المستخدم النهائى في الحصول على مياه نظيفة وبجودة عالية حيث جارى الأنتهاء من تأهيل عدد 5معامل بشركة مياه الاقصر وعدد 4 بشركة قنا .

وقام خبراء المشروع بالانتهاء من تحليل الفجوة واعداد الملفات وجارى الانتهاء من توريد الاحتياجات ثم فحص النتائج وصولا إلى المراجعة النهائية الداخلية لكل معمل والتقدم للحصول على شهادة الاعتماد من المجلس الوطنى للإعتماد “EGAC” مما يضمن سلامة التحاليل ومطابقتها للمعايير الدولية حيث تكون نتيجة الاختبار في المعامل الحاصلة على ذات الشهادة واحدة في أي مكان العالم