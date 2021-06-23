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المجموعة الخامسة في يورو 2020: إسبانيا تنتفض وهدف قاتل يمنح الصدارة للسويد

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المجموعة الخامسة في يورو 2020: إسبانيا تنتفض وهدف قاتل يمنح الصدارة للسويد المجموعة الخامسة في يورو 2020: إسبانيا تنتفض وهدف قاتل يمنح الصدارة للسويد

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حسم السويدي قمة المجموعة الخامسة لـ كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020» بعد فوز صعب على المنتخب البولندي بنتيجة 3-2.

وأنتهى الشوط الأول في المباراة بتقدم السويد بهدف نظيف عن طريق إيميل فورسبيرج.

وفي بداية الشوط الثاني ضاعف فورسبيرج تقدم منتخب بلاده لكن بولندا قلصت الفارق سريعًا لهدف عن طريق روبرت ليفاندوفكسي.

وقبل نهاية المباراة بـ 6 دقائق، عدل ليفاندوفسكي النتيجة، لكن في الدقيقة ال4 من الوقت بدل من الضائع سجل البديل فيكتور كلايسين هدفًا ثالثًا للسويد ليفوز الفريق بالمباراة ويعتلي صدارة المجموعة بـ 7 نقاط، في حين يغادر منتخب بولندا البطولة متذيلًا لترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة.

وفي المباراة الأخر انتفض المنتخب الإسباني وحقق فوزه الأول في اليورو الحالي بعد أن تغلب على منتخب سلوفاكيا بنتيجة 5-0.

ولعبت الأهداف العكسية دورًا معتادًا، فسجل المنتخب الإسباني هدفيه الأول والخامس بفضل لاعبي المنتخب السلوفاكي، فأفتتح الحارس مارتن دوبرافكا الأهداف بتسجيل هدف عكسي، وسجل إيمريك لابورت وبابلو سرابيا وفيران توريس الأهداف من الثاني للرابع للمنتخب الإسباني، قبل أن يسجل لاعب الوسط السلوفاكي يوراي كوتشا هدفًا عكسيًا، ليحقق المنتخب الإسباني فوزًا كبيرًا يرفع به من رصيد نقاطه إلى 5 في المركز الثاني.

نجم المباراة

سجل إيميل فورسبيرج هدفين واستحق جائزة نجم المباراة عن ادائه خلال مباراة السويد وبولندا.

في مباراة سلوفاكيا وإسبانيا، حصل لاعب الوسط سيرجي بوسكيتس على جائزة نجم المباراة بعد دوره الكبير في وسط الملعب في مباراته الأولى مع منتخب بلاده في اليورو الحالي التي شكلت أول فوز لهم في البطولة.

ما الذي تعنيه المباراة للفريقين

منتخب السويد سينتظر واحد من صاحبي المركز الثالث في المجموعة الثانية (فنلندا) والثالثة (أوكرانيا) ليواجهه في العاصمة الإسكتلندية جلاسجو في دور ال16 من البطولة.

منتخب إسبانيا سيواجه منتخب كرواتيا في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن في دور ال16 من البطولة.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- ألفارو موراتا اهدر ركلة جزاء ضد سلوفاكيا لتكون ثاني ركلة جزاء يهدرها المنتخب الإسباني في هذا اليورو ويعادل رقم المنتخب الهولندي كأكثر المنتخبات اهدارًا لـ ركلات لجزاء في نسخة من المسابقة (2، فعلها الطواحين سابقًا في يورو 2000).

- هدف إيميل فورسبيرج بعد أول 81 ثانية ضد بولندا هو ثاني أسرع هدف في تاريخ كأس الأمم الأوروبية بعد هدف دميتري كيريتشينكو مع ضد اليونان في يورو 2004.

- سجل فيران توريس هدفًا من أول لمسة له بعد 44 ثانية من دخوله كبديل، ليكون هذا هو أسرع هدف عن طريق لاعب بديل في كأس الأمم الأوروبية منذ أن سجل خوان كارلوس فاليرون لصالح إسبانيا ايضًا بعد 39 ثانية من دخوله الملعب كبديل ضد روسيا في يورو 2004.

- الأهداف العكسية في مباراة سلوفاكيا وإسبانيا رفعت من اجمالي هذه الأهداف في اليورو الحالي إلى 8، أكثر من إجمالي الأهداف العكسية التي سُجلت في النسخ ال5 السابقة (7).

- سجل روبرت ليفاندوفسكي 5 أهداف في كأس الأمم الأوروبية ليتجاوز ياكوب بواشتشيكوفسكي (3) ويصبح أفضل هداف للمنتخب البولندي في تاريخ المسابقة.

- سجلت إسبانيا خمسة أهداف في مباراة واحدة في كأس الأمم الأوروبية للمرة الأولى، وكانت هذه هي المباراة رقم 43 لهم في البطولة.

- اليوم هو المرة الأولى التي تشهد فيها مباراتان من مباريات كأس الأمم الأوروبية تسجيل 5 أهداف أو أكثر (السويد 3-2 بولندا وإسبانيا 5-0 سلوفاكيا) منذ 21 يونيو 2000 (إسبانيا 4-3 يوغوسلافيا، هولندا 3-2 فرنسا).

- كان فوز إسبانيا 5-0 على سلوفاكيا أكبر نتيجة فوز لصالح منتخب في كأس الأمم الأوروبية منذ فوز السويد 5-0 على بلغاريا في يورو 2004.

المصرى اليوم

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