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أستاذ بجامعة عين شمس: عملية تحويل المسار تفضل لمن يحب الحلويات

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أستاذ بجامعة عين شمس: عملية تحويل المسار تفضل لمن يحب الحلويات أستاذ بجامعة عين شمس: عملية تحويل المسار تفضل لمن يحب الحلويات

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قال الدكتور أحمد السبكي، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن مريض السمنة بعد إجراء عملية تكميم المعدة يستطيع التحرك بصورة أكبر، معقبًا: «الضغط بيروح والسكر بيروح، ودا من علامات نجاح العملية».

وتابع «السبكي»، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج «ست الستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن مريض السمنة إذا زاد وزنه فهناك إمكانية لتحويل عملية التكميم إلى تحويل مسار، خاصة إذا كان يحب تناول الحلويات، معقبًا: «المهم نفهم أيه المشكلة عشان نحلها».

ولفت إلى أن عملية تحويل المسار تفضل لمن يحب الحلويات، أو ممن يعاني من ارتجاح في المريء أو المريض الذي يحب أن يتناول ما يريد دون فرض عليه كمية معينة من الطعام.

المصرى اليوم

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