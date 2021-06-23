أخبار عاجلة

محافظ الغربية يتابع سير امتحانات الثانوية العامة في يومها الثاني -
في مؤتمرها الـ26.. «إعلام القاهرة» تناقش مسارات التكامل والمنافسة بين الإعلام الرقمي والتقليدي -
محافظ بني سويف يطمئن على انتظام امتحانات الثانوية العامة لطلاب الشعبة الأدبية -
محافظ بني سويف: تنفيذ مشروعات صغيرة بنصف مليون جنيه بالقرى خلال يونيو الماضى -
محافظ قنا يفتتح إحلال وتجديد محطة مياه الشرب بقرية بالقلمينا -
المنوفية : فتح المجازر بالمجان للمواطنين طوال أيام العيد -
افتتاح «ليلتكم سعيدة» على المسرح القومي اليوم -
جمعية «محبى الأطرش» تحتفل بذكرى صوت الكروان «أسمهان» -
بجلسة تصوير جديدة.. ياسمين عبد العزيز تتجاهل الرد على الشائعات (صور) -
في رابع أيام عرضه.. تراجع إيرادات «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

8 ملايين مشاهدة لكليب هيفاء وأكرم حسنى

Print
8 ملايين مشاهدة لكليب هيفاء وأكرم حسنى 8 ملايين مشاهدة لكليب هيفاء وأكرم حسنى

لاقتراحات اماكن الخروج

تجاوزت نسب مشاهدة كليب «لو كنت» للفنانين أكرم حسنى وهيفاء وهبى 8 ملايين مشاهدة فى أقل من 6 أيام حتى الأربعاء، على قناتى أكرم حسنى وهيفاء وهبى، على موقع يوتيوب، وذلك بعد حملة تشويقية بهاشتاج «#لو_كنت» أطلقها النجمان، وشارك فيها العديد من النجوم، واحتلت تريند تويتر ومؤشر جوجل للبحث.

كما أطلق أكرم حسنى تحدى أحلى تيك توك لأغنية «لو كنت»، على أن يحضر الفائز معه التصوير المقبل له، ليتوافد جمهور تيك توك ويحصد هاشتاج #لو_كنت أكثر من 20 مليون متابع فى يومٍ واحد.

كليب «لو كنت» تم تصويره فى لبنان، وهو أول تجربة إنتاجية لأكرم حسنى، الكليب من إخراج حسام الحسينى، مدير تصوير أحمد بشارى، كلمات وألحان أكرم حسنى، توزيع توما.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ الغربية يتابع سير امتحانات الثانوية العامة في يومها الثاني

محافظ الغربية يتابع سير امتحانات الثانوية العامة في يومها الثاني

في مؤتمرها الـ26.. «إعلام القاهرة» تناقش مسارات التكامل والمنافسة بين الإعلام الرقمي والتقليدي

في مؤتمرها الـ26.. «إعلام القاهرة» تناقش مسارات التكامل والمنافسة بين الإعلام الرقمي والتقليدي

محافظ بني سويف يطمئن على انتظام امتحانات الثانوية العامة لطلاب الشعبة الأدبية

محافظ بني سويف يطمئن على انتظام امتحانات الثانوية العامة لطلاب الشعبة الأدبية

محافظ بني سويف: تنفيذ مشروعات صغيرة بنصف مليون جنيه بالقرى خلال يونيو الماضى

محافظ بني سويف: تنفيذ مشروعات صغيرة بنصف مليون جنيه بالقرى خلال يونيو الماضى