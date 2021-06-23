8 ملايين مشاهدة لكليب هيفاء وأكرم حسنى

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تجاوزت نسب مشاهدة كليب «لو كنت» للفنانين أكرم حسنى وهيفاء وهبى 8 ملايين مشاهدة فى أقل من 6 أيام حتى الأربعاء، على قناتى أكرم حسنى وهيفاء وهبى، على موقع يوتيوب، وذلك بعد حملة تشويقية بهاشتاج «#لو_كنت» أطلقها النجمان، وشارك فيها العديد من النجوم، واحتلت تريند تويتر ومؤشر جوجل للبحث.

كما أطلق أكرم حسنى تحدى أحلى تيك توك لأغنية «لو كنت»، على أن يحضر الفائز معه التصوير المقبل له، ليتوافد جمهور تيك توك ويحصد هاشتاج #لو_كنت أكثر من 20 مليون متابع فى يومٍ واحد.

كليب «لو كنت» تم تصويره فى لبنان، وهو أول تجربة إنتاجية لأكرم حسنى، الكليب من إخراج حسام الحسينى، مدير تصوير أحمد بشارى، كلمات وألحان أكرم حسنى، توزيع توما.