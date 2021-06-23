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تركيا تحسم موقفها بشأن إرسال قوات إضافية إلى أفغانستان

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تركيا تحسم موقفها بشأن إرسال قوات إضافية إلى أفغانستان تركيا تحسم موقفها بشأن إرسال قوات إضافية إلى أفغانستان

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كشفت وزارة الدفاع التركية، عن قرارها بشأن إرسال مزيد من القوات العسكرية إلى أفغانستان، لتأمين مطار كابل عقب الانسحاب الأمريكي.

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن بلاده لن ترسل مزيدا من القوات إلى أفغانستان في إطار خطة تشغيل وتأمين مطار كابل في أعقاب انسحاب القوات الأمريكية وحلف الأطلسي من هناك.

ونقلت قناة “تي.آر.تي خبر” الرسمية عن أكار قوله: «نحن حاضرون هناك في واقع الأمر»، في إشارة إلى وجود نحو 500 جندي في أفغانستان في إطار بعثة «الدعم الحازم» التابعة لحلف الأطلسي.

وتابع: «الأمر الجوهري هو استمرار وجودنا في المطار».

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