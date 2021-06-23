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بيراميدز يعلن تأسيس أول فريق من ذوى البتر في ..

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بيراميدز يعلن تأسيس أول فريق من ذوى البتر في مصر .. فيديو بيراميدز يعلن تأسيس أول فريق من ذوى البتر في ..

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أعلن نادي بيراميدز، اليوم، تأسيس أول فريق للاعبين مبتوري القدم في . وقال ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لبيراميدز، إنه فخور بتأسيس النادي لأول فريق للمبتورين، ويفخر بوجودهم في فريقه. وشدد على أن كرة القدم هي اللعبة الشعبية الأولى في مصر، وتلعب دورًا كبيرًا في دمج أصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع.

وأضاف عيد خلال المؤتمر الصحفي: «نأمل أن يكون هناك اهتمام بتأسيس المزيد من تلك الفرق في الأندية، وأن يتم تأسيس وإطلاق الدوري الخاص بهم برعاية وزارة الشباب والرياضة، وتكون تلك الخطوة نواة طيبة من أجل مزيد من الاهتمام بهؤلاء الأبطال، وتأسيس منتخب مصر في المرحلة المقبلة».

المصرى اليوم

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