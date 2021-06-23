الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا.. محمد هاني يدعم الجبهة اليمنى

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شارك محمد هاني، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بشكل كامل في مران الفريق الجماعي، الذي جرى مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة. وتعافى هاني من الإصابة بتمزق في العضلة الأمامية التي أبعدته عن المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة الماضية.

وكان هاني قد شارك في جزء من مران الأهلي الجماعي أمس الثلاثاء، قبل أن ينتظم في مران الفريق اليوم بشكل كامل ليؤكد جاهزيته للمباراة المقبلة. ويستعد الأهلي لخوض مباراة الإياب في الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا، أمام الترجي التونسي مساء السبت المقبل، والمقرر إقامتها على ملعب الأهلي we السلام.

وكان الأهلي قد فاز في مباراة الذهاب التي أقيمت في رادس بهدف مقابل لا شيء، ويسعى لتأكيد فوزه في مباراة الإياب بالقاهرة، لحسم التأهل إلى المباراة النهائية في دوري أبطال إفريقيا، واستكمال مشوار الدفاع عن لقبه الإفريقي.