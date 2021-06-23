أخبار عاجلة

محافظ الغربية يتابع سير امتحانات الثانوية العامة في يومها الثاني -
في مؤتمرها الـ26.. «إعلام القاهرة» تناقش مسارات التكامل والمنافسة بين الإعلام الرقمي والتقليدي -
محافظ بني سويف يطمئن على انتظام امتحانات الثانوية العامة لطلاب الشعبة الأدبية -
محافظ بني سويف: تنفيذ مشروعات صغيرة بنصف مليون جنيه بالقرى خلال يونيو الماضى -
محافظ قنا يفتتح إحلال وتجديد محطة مياه الشرب بقرية بالقلمينا -
المنوفية : فتح المجازر بالمجان للمواطنين طوال أيام العيد -
افتتاح «ليلتكم سعيدة» على المسرح القومي اليوم -
جمعية «محبى الأطرش» تحتفل بذكرى صوت الكروان «أسمهان» -
بجلسة تصوير جديدة.. ياسمين عبد العزيز تتجاهل الرد على الشائعات (صور) -
في رابع أيام عرضه.. تراجع إيرادات «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

الخطيب يستقبل سفير كوريا الجنوبية في مقر الأهلي

Print
الخطيب يستقبل سفير كوريا الجنوبية في مقر الأهلي الخطيب يستقبل سفير كوريا الجنوبية في مقر الأهلي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

استقبل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ونج جين ووك سفير دولة كوريا الجنوبية بالقاهرة اليوم الأربعاء في مقر النادي بالجزيرة.

وعبر سفير كوريا الجنوبية عن سعادته بالتواجد داخل نادي القرن الإفريقي وصاحب برونزية للأندية وذلك وفقاُ لما أورده بيان الموقع الرسمي.

وأضاف البيان «قال السفير إنه يعرف الكثير عن تاريخ الكابتن محمود الخطيب، أحد أساطير كرة القدم في وإفريقيا، ويتابع بإعجاب شديد النجاحات التي يحققها الأهلي على كافة المستويات القارية والعالمية».

وأكمل «وقام سفير كوريا الجنوبية بجولة في النادي شاهد خلالها منطقة دولاب البطولات ومجمع حمامات السباحة، وصالة الأمير عبد الله الفيصل، والنصب التذكاري للشهداء، وملعب مختار التتش».

وقام محمود الخطيب بإهداء السفير درع وعلم النادي الأهلي في ختام زبارته.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
للمرة الثانية خلال أقل من شهر.. تأييد حكم "المؤبد" لمرشد الإخوان بمصر

للمرة الثانية خلال أقل من شهر.. تأييد حكم "المؤبد" لمرشد الإخوان بمصر

10 أسباب لانحياز روسيا ضد المصالح المصرية في أزمة «سد النهضة» (دراسة)

10 أسباب لانحياز روسيا ضد المصالح المصرية في أزمة «سد النهضة» (دراسة)

غريب: الجيل الحالي للمنتخب الأوليمبي قادر على العودة بميدالية لمصر

غريب: الجيل الحالي للمنتخب الأوليمبي قادر على العودة بميدالية لمصر

اتحاد أمهات مصر: صعوبة النحو والقراءة المتحررة باللغة العربية للشعبة الأدبية للثانوية العامة

اتحاد أمهات مصر: صعوبة النحو والقراءة المتحررة باللغة العربية للشعبة الأدبية للثانوية العامة