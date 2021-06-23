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تكريم "الخيبري" وفريق عمل ملفات أرشفة مساجد المدينة المنورة

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تكريم "الخيبري" وفريق عمل ملفات أرشفة مساجد المدينة المنورة تكريم "الخيبري" وفريق عمل ملفات أرشفة مساجد المدينة المنورة
أنجزوا ٥٢٣٣ ملفاً  تم حفظها إلكترونياً بجودة عالية

تكريم

كرّم مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة الشيخ وجب بن علي العتيبي صباح اليوم الأربعاء مدير إدارة مساجد المدينة المنورة الشيخ بندر بن سليمان الخيبري وفريق العمل المشكّل لأرشفة ملفات مساجد المدينة المنورة ومنسوبيها، حيث تم رفع أكثر من ٥٢٣٣ ملفاً وحفظها إلكترونياً بحيث يتمكن الحصول على الملفات بسرعة فائقة وجودة عالية.

يشار إلى أن عملية أرشفة الملفات استغرقت ٨ أشهر إنفاذاً لتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية لمواكبة التقنية وتطوير عمل الوزارة بما يتوافق مع رؤية ٢٠٣٠.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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