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"العنزي" يتسلم تقرير لجنة التوطين في شرورة ويحثُّ على رفع نسبتها

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تضمن وصول السعودة إلى 100 % في مجال الفنادق

نوه محافظ شرورة موفق بن عبدالهادي العنزي بتوجيهات الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران رئيس اللجنة الإشرافية العليا للتوطين بالمنطقة، المتعلقة بضرورة العمل على رفع نسبة التوطين في المنطقة ومحافظاتها، من خلال أعمال لجنة التوطين.

وأكد "العنزي" خلال لقائه في مكتبه بمقر محافظة شرورة رئيس لجنة التوطين بالمحافظة إبراهيم بن محمد الدوسري، يرافقة أعضاء اللجنة، أن التوطين يعدُّ من أبرز العوامل الدافعة نحو تحقيق رؤية 2030، والارتكاز على محاورها الثلاثة: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح.

وتسلّم المحافظ خلال اللقاء تقريرًا عن أعمال اللجنة خلال الفترة الماضية، الذي اشتمل على جولات اللجنة على المحال للتأكد من التوطين في المهن المقصورة على السعوديين، ومدى استفادتهم من الفرص الوظيفية التي أُتيحت عن طريق اللجنة.

وتضمن التقرير اكتمال نسبة السعودة 100 % في الفنادق والشقق المفروشة، فيما ارتفعت نسبة السعودة في محال الملابس الرجالية لتصل إلى 65 %.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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