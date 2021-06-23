حسام حسن يوقع غرامة مالية على ثنائي الاتحاد السكندري

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قرر حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، توقيع غرامة مالية على الثنائي الأوغندي إيمانويل أوكوي، والجامايكي روماريو وليامز، لاعبا الفريق.



ويأتي ذلك بسبب تأخرهما في العودة إلى القاهرة والانتظام في تدريبات الفريق السكندري، بعد إنتهاء الأجندة الدولية مع منتخبا بلادهما، حيث كان من المفترض أن يصل الثنائي إلى الإسكندرية السبت الماضي.

وكان المدافع الجامايكي دايمون لوي، وصل للإسكتدرية أمس الثلاثاء، انتظم في تدريبات زعيم الثغر، بينما وصل السوري عمر الميداني، يوم الأحد الماضي،

ويستعد الاتحاد الاسكندري لخوض مباراة غزل المحلة، المقرر لها السبت المقبل، على ملعب المحلة، ضمن مباريات الأسبوع السابع والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.



يُذكر أن زعيم الثغر، يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة، جمعها من الفوز في 10 مباريات وتعادل في 7 لقاءات وتعرض للهزيمة في 9 مباريات، أحرز لاعبوه 30 هدفًا وتلقت شباكه مثلها.