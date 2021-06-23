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الأهلي والترجي .. عبد الحفيظ يطالب اللاعبين بتنفيذ هذا القرار قبل مواجهة بطل تونس

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الأهلي والترجي .. عبد الحفيظ يطالب اللاعبين بتنفيذ هذا القرار قبل مواجهة بطل تونس الأهلي والترجي .. عبد الحفيظ يطالب اللاعبين بتنفيذ هذا القرار قبل مواجهة بطل تونس

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حرص سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على عقد جلسة مع اللاعبين في حضور الجهاز الفني، وذلك قبل انطلاق المران المسائي للفريق الذي أقيم مساء الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة .

وطالب مدير الكرة في حديثه مع اللاعبين بضرورة طي صفحة مباراة الذهاب أمام الترجي في نصف نهائي دوري الأبطال، والفوز الذي حققه الأهلي بهدف نظيف، مؤكدًا أن مباراة العودة المقرر إقامتها يوم السبت المقبل ستكون أصعب بكثير من مباراة الذهاب .

وأكد عبد الحفيظ ضرورة التركيز في الـ90 دقيقة المقبلة، لأنها الخطوة الأهم لتتويج الجهد الذي بذله الفريق منذ بداية البطولة، من أجل الوصول إلى المباراة النهائية .

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا مساء السبت المقبل على ملعب الأهلي we السلام، التي يسعى الأهلي خلالها لحسم التأهل إلى المباراة النهائية .

المصرى اليوم

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