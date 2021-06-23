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بعد جولة للوزير في محطة .. تحقيق فوري وعقوبات مغلظة لموظفين بالسكة الحديد

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بعد جولة للوزير في محطة مصر.. تحقيق فوري وعقوبات مغلظة لموظفين بالسكة الحديد بعد جولة للوزير في محطة .. تحقيق فوري وعقوبات مغلظة لموظفين بالسكة الحديد

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أمر كامل الوزير، وزير النقل، بالتحقيق الفوري وتوقيع عقوبات مغلظة لعدد من موظفي وكمسارية السكة الحديد لدخول عدد كبير من الركاب المحطة دون تذاكر وعدم قيام كمسارية أحد قطارات خط القاهرة/ كفر الشيخ بتحصيل عدد كبير من التذاكر.


جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمحطة ، حيث تلاحظ للوزير دخول عدد من الركاب دون تذاكر للمحطة، كما اشتكى عدد الركاب خلال لقاء الوزير معهم من عدم قيام الكمسارية بإحدى رحلات خط القاهرة/ كفر الشيخ بتحصيل التذاكر من الركاب، وأكد الوزير أن السماح بدخول الركاب دون تذاكر وعدم تحصيل قيمة التذكرة يعد نوعاً من الإهمال والتقصير والتخاذل في حق هيئة السكة الحديد وفي حق الشعب الذي يمتلك المرفق الحيوي.

ووجه الوزير بتحويل كافة المتسببين في الحالتين للتحقيق الفوري وتعليظ العقوبات، مشيراً إلى أنه لا مكان لمتخاذل أو مقصر ويجب أن يكون التطهير مواكب لما يتم تنفيذه من مخططات ومشروعات التطوير الجاري تنفيذها، مشددا على ضرورة قيام كمسارية الأبواب بعدم السماح بدخول أي راكب للمحطة دون دون تذكرة وحوكمة دخول المحطات بالتذاكر حفاظًا على موارد الهيئة لاستغلال حصيلة التذاكر في استمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

المصرى اليوم

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