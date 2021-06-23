المراكز الطبية: «علاقة محتملة» بين التهاب نادر في القلب ولقاحي فايزر وموديرنا

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قالت مجموعة من الأطباء الذين يقدمون المشورة للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في شرح صدر اليوم الأربعاء إن من المحتمل أن تكون لحالات التهاب القلب النادرة لدى المراهقين والشباب صلة بالتطعيم بلقاحي كورونا من فايزر-بيونتك وموديرنا.

وقالت مجموعة العمل الفني لسلامة لقاحات كوفيد-19 في تقريرها إن خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب أو التهاب غشاء القلب بعد التطعيم باللقاحات المصنوعة على أساس الحمض النووي الريبوزي لدى المراهقين والشباب يصبح أكبر بشكل واضح بعد الجرعة الثانية وبين الذكور.

وقال مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في تقرير آخر إن المرضى الذين يعانون من التهاب في القلب بعد التطعيم يتعافون بشكل عام من الأعراض ويتحسنون.

وتجتمع اللجنة الاستشارية للتطعيم اليوم الأربعاء لتقييم احتمال الصلة بين حالة القلب واللقاحات المصنوعة على أساس الحمض النووي الريبوزي. ومجموعة العمل الفني لسلامة لقاحات كوفيد مجموعة تابعة للجنة الاستشارية للتطعيم.