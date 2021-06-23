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«vogue» تمنح لقبها لأمير المصرى

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«vogue» تمنح لقبها لأمير المصرى «vogue» تمنح لقبها لأمير المصرى

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اختارت مجلة فوج Vogue البريطانية العالمية الفنان أمير المصرى لتمنحه لقب Mr. Vogue فى عددها لشهر يوليو المقبل، وتحت عنوان «role reversal» أكدت أن أمير المصرى لم يقدم دورًا يشبه الآخر.

وانتهى أمير مؤخرًا من تصوير فيلم «ريتسا» بمصر، ويستكمل الآن تصوير فيلم Heroes« Rouge» فى بريطانيا، وكان أحدث أعماله المسلسل البريطانى «The One» الذى يعرض على منصة نيتفلكس والذى يقوم فيه بدور بنجامين «بن» الذى يعمل فى شركة أدوية وتتابع قصته مع صديقه جيمس وصديقته ريبيكا التى دائما يعتبرها أكثر من مجرد صديقة.

كان «أمير» قد أعلن أنه سيتم عرض فيلمه «LIMBO» فى دور العرض السينمائية بالمملكة المتحدة وأيرلندا يوم 30 يوليو المقبل، وينتظر عرضه فى دور العرض حول العالم، ويأتى ذلك تزامنًا مع حصول الفيلم على جائزة أفضل إنتاج صاعد من منظمة جوائز السينما المستقلة البريطانية (BIFA)، التى تنافس خلالها على جائزة أفضل ممثل عن أدائه فى الفيلم، مع النجم المخضرم أنتونى هوبكنز، والنجوم كوزمو جارفيس، سوبيه دريسيو، ريز أحمد، وحصد فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى مؤخرا 3 جوائز الهرم الذهبى كأفضل فيلم، جائزة المساهمة الفنية المتميزة، وجائزة الاتحاد الدولى للنقاد «فيبريسى -FIPRESCI »، بجانب حصوله على جائزة لجنة تحكيم الشباب من مهرجان سان سباستيان السينمائى.

المصرى اليوم

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