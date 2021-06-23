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استقبال غريب من جماهير سيمبا لفريقها قبل موقعة فريق «عزام».. صور

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استقبلت جماهير سيمبا التنزاني فريقها الأول في مدينة سونجي بشكل غريب ومثير للدهشة وذلك قبل اللقاء المنتظر أمام فريق عزام.

ومن المقرر أن يواجه سيمبا منافسه نادي عزام يوم السبت المقبل، في إطار مباريات الدور نصف النهائي من بطولة كأس تنزانيا.

وتوافد عدد كبير من الجماهير رفقة درجاتهم النارية لاستقبال حافلة الفريق والسير معها حتى مقر الإقامة.

يذكر أن فريق سيمبا يحتل صدارة ترتيب الدوري التنزاني برصيد 73 نقطة وبفارق 6 نقاط عن منافسه يانج أفريكانز صاحب الوصافة.

جماهير سيمبا تستقبل الفريق
جماهير سيمبا تستقبل الفريق
جماهير سيمبا تستقبل الفريق

المصرى اليوم

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