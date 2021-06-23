أخبار عاجلة

شاهد.. تيجان من الزهور والأعشاب العطرة.. صيف عسير يجمع الطبيعة والأصالة -
"الصحة": الجرعة الثانية من لقاح " كورونا" متاحة للجميع -
القلم أم الكتابة الإلكترونية؟.. دراسة تكشف الأفضل لتعلم لغة جديدة -
الحجرف: زيارة سلطان عُمان للمملكة ترسّخ مبادئ التشاور الأخوي -
مكافحة الفساد توقف 298 مواطنًا ومقيمًا خلال ذي القعدة والتهم "رشوة وتزوير واستغلال نفوذ" -
نيوم .. خادم الحرمين يعقد جلسة مباحثات رسمية مع سلطان عُمان بحضور ولي العهد -
"الصحة": تسجيل 1112 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1189 خلال الـ24 ساعة الماضية -
لبنان.. أزمات إنسانية واقتصادية ومعيشية -
السعودية تطلق مشروع التعليم الافتراضي لمناسك الحج والعمرة -
أدر محادثاتك من أي مكان بأفضل صوت وصورة مع مجموعة "بولي" الجديدة من حلول الفيديو الشخصية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تكريم "الخيبري" وفريق عمل ملفات أرشفة مساجد المدينة المنورة

Print
تكريم "الخيبري" وفريق عمل ملفات أرشفة مساجد المدينة المنورة تكريم "الخيبري" وفريق عمل ملفات أرشفة مساجد المدينة المنورة
أنجزوا ٥٢٣٣ ملفاً  تم حفظها إلكترونياً بجودة عالية

تكريم

كرّم مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة الشيخ وجب بن علي العتيبي صباح اليوم الأربعاء مدير إدارة مساجد المدينة المنورة الشيخ بندر بن سليمان الخيبري وفريق العمل المشكّل لأرشفة ملفات مساجد المدينة المنورة ومنسوبيها، حيث تم رفع أكثر من ٥٢٣٣ ملفاً وحفظها إلكترونياً بحيث يتمكن الحصول على الملفات بسرعة فائقة وجودة عالية.

يشار إلى أن عملية أرشفة الملفات استغرقت ٨ أشهر إنفاذاً لتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية لمواكبة التقنية وتطوير عمل الوزارة بما يتوافق مع رؤية ٢٠٣٠.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شاهد.. تيجان من الزهور والأعشاب العطرة.. صيف عسير يجمع الطبيعة والأصالة

شاهد.. تيجان من الزهور والأعشاب العطرة.. صيف عسير يجمع الطبيعة والأصالة

"الصحة": الجرعة الثانية من لقاح " كورونا" متاحة للجميع

"الصحة": الجرعة الثانية من لقاح " كورونا" متاحة للجميع

القلم أم الكتابة الإلكترونية؟.. دراسة تكشف الأفضل لتعلم لغة جديدة

القلم أم الكتابة الإلكترونية؟.. دراسة تكشف الأفضل لتعلم لغة جديدة

الحجرف: زيارة سلطان عُمان للمملكة ترسّخ مبادئ التشاور الأخوي

الحجرف: زيارة سلطان عُمان للمملكة ترسّخ مبادئ التشاور الأخوي