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"بلومبيرغ": "صندوق الاستثمارات السعودي" يدرس إنشاء مطار جديد في الرياض

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"بلومبيرغ": "صندوق الاستثمارات السعودي" يدرس إنشاء مطار جديد في الرياض "بلومبيرغ": "صندوق الاستثمارات السعودي" يدرس إنشاء مطار جديد في الرياض
قالت إنه سيكون قاعدة لشركة طيران جديدة إذ تستهدف المملكة زيادة كبيرة في أعداد السياح

قالت وكالة بلومبيرغ الأمريكية نقلاً عن مصادر مطلعة إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يدرس بناء مطار جديد في العاصمة الرياض؛ ليكون أيضًا بمنزلة قاعدة لشركة طيران جديدة؛ إذ تستهدف المملكة زيادة كبيرة في عدد السياح الوافدين.

وقال الصندوق الذي بلغت قيمته 430 مليار دولار في وقت سابق من هذا العام إنه يخطط للاستثمار في الطيران للمساعدة في جذب الازدهار السياحي.

وأكد أن شركة الطيران الجديدة التي تم إعلانها محليًّا في وقت سابق من هذا العام ستخدم السياح والمسافرين من رجال الأعمال.

وسيعزز المشروع، الذي لا يزال في مراحله الأولى من التطوير، أهداف المملكة لجذب 100 مليون سائح سنويًّا بحلول عام 2030، بزيادة ستة أضعاف عن عام 2019؛ إذ يعد فتح البلاد أمام الزوار جزءًا رئيسيًّا من استراتيجية "الرؤية" لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن مبيعات النفط.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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