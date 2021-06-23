أخبار عاجلة

شاهد.. تيجان من الزهور والأعشاب العطرة.. صيف عسير يجمع الطبيعة والأصالة -
"الصحة": الجرعة الثانية من لقاح " كورونا" متاحة للجميع -
القلم أم الكتابة الإلكترونية؟.. دراسة تكشف الأفضل لتعلم لغة جديدة -
الحجرف: زيارة سلطان عُمان للمملكة ترسّخ مبادئ التشاور الأخوي -
مكافحة الفساد توقف 298 مواطنًا ومقيمًا خلال ذي القعدة والتهم "رشوة وتزوير واستغلال نفوذ" -
نيوم .. خادم الحرمين يعقد جلسة مباحثات رسمية مع سلطان عُمان بحضور ولي العهد -
"الصحة": تسجيل 1112 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1189 خلال الـ24 ساعة الماضية -
لبنان.. أزمات إنسانية واقتصادية ومعيشية -
السعودية تطلق مشروع التعليم الافتراضي لمناسك الحج والعمرة -
أدر محادثاتك من أي مكان بأفضل صوت وصورة مع مجموعة "بولي" الجديدة من حلول الفيديو الشخصية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"العنزي" يتسلم تقرير لجنة التوطين في شرورة ويحثُّ على رفع نسبتها

Print
تضمن وصول السعودة إلى 100 % في مجال الفنادق

نوه محافظ شرورة موفق بن عبدالهادي العنزي بتوجيهات الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران رئيس اللجنة الإشرافية العليا للتوطين بالمنطقة، المتعلقة بضرورة العمل على رفع نسبة التوطين في المنطقة ومحافظاتها، من خلال أعمال لجنة التوطين.

وأكد "العنزي" خلال لقائه في مكتبه بمقر محافظة شرورة رئيس لجنة التوطين بالمحافظة إبراهيم بن محمد الدوسري، يرافقة أعضاء اللجنة، أن التوطين يعدُّ من أبرز العوامل الدافعة نحو تحقيق رؤية 2030، والارتكاز على محاورها الثلاثة: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح.

وتسلّم المحافظ خلال اللقاء تقريرًا عن أعمال اللجنة خلال الفترة الماضية، الذي اشتمل على جولات اللجنة على المحال للتأكد من التوطين في المهن المقصورة على السعوديين، ومدى استفادتهم من الفرص الوظيفية التي أُتيحت عن طريق اللجنة.

وتضمن التقرير اكتمال نسبة السعودة 100 % في الفنادق والشقق المفروشة، فيما ارتفعت نسبة السعودة في محال الملابس الرجالية لتصل إلى 65 %.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شاهد.. تيجان من الزهور والأعشاب العطرة.. صيف عسير يجمع الطبيعة والأصالة

شاهد.. تيجان من الزهور والأعشاب العطرة.. صيف عسير يجمع الطبيعة والأصالة

"الصحة": الجرعة الثانية من لقاح " كورونا" متاحة للجميع

"الصحة": الجرعة الثانية من لقاح " كورونا" متاحة للجميع

القلم أم الكتابة الإلكترونية؟.. دراسة تكشف الأفضل لتعلم لغة جديدة

القلم أم الكتابة الإلكترونية؟.. دراسة تكشف الأفضل لتعلم لغة جديدة

الحجرف: زيارة سلطان عُمان للمملكة ترسّخ مبادئ التشاور الأخوي

الحجرف: زيارة سلطان عُمان للمملكة ترسّخ مبادئ التشاور الأخوي